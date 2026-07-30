地监局针对网上广告加强巡查 有迹象显示无牌人士从事代理工作

地监局今日发表最新数字，回顾今年上半年工作概况，并简介下半年工作重点，该局主席萧泽宇表示，上半年地监局的各项工作因应最新市场趋势而调整。过去六个月明显的市场趋势，包括相信是由内地来港专才及学生所带动，一手住宅物业销售市场及住宅租务市场活跃起来；于社交媒体平台发出与物业相关的广告日益普及；以及有迹象显示有非持牌人士在香港从事地产代理工作。

遇可疑广告应提高警惕

萧泽宇续称，随着愈来愈多物业相关广告于社交媒体平台普及和于香港出现无牌从事地产代理的工作，均为地监局带来更多挑战。社交媒体上的广告五花八门，部分广告完全符合局方的要求，但部份却十分可疑，例如不明身份的帐户持有人发布参观楼盘或视察特定物业或周边环境的影片，志在引诱观看者向该帐户传送私人讯息。

《地产代理条例》对持牌地产代理发布广告时必须遵守的要求有明确规定。地监局呼吁公众在网上或线下遇到可疑的物业广告时应提高警惕，这些广告实际上可能是在进行网络钓鱼收集个人资料，用以进行不法或犯罪活动。这些广告也可能包含虚假、误导或捏造的资讯。

地监局已针对相关广告加强网络巡查及就持牌代理发布刊登不合规广告采取行动。局方亦提醒公众，可疑广告在未来仍会大量在网上流传，市民应保持警觉。

有无牌人士于5月被捕

萧泽宇补充，地监局亦留意到，有迹象显示有无牌人士在香港从事地产代理工作。在警方的协助下，一名人士已于5月被捕。地监局希望再次提醒公众，无牌从事地产代理工作及雇用无牌人士从事地产代理工作，均属违法，可被判罚款及监禁。

地监局于上半年共开立114宗投诉个案，较去年同期下跌11%。整体投诉中最常见的三个类别与去年上半年一样，包括「发出违规广告」、「不妥善处理临时买卖合约或临时租约」及「提供不准确或具误导性的物业资料」。同时，局方于2026年上半年并没有接获有关香港境外物业的投诉个案，与去年上半年一样。

巡查发现72宗违规个案

今年上半年共巡查一手楼盘销售点共368次、抽查网上物业广告877次，分别较去年同期增加6%及1.7%。另外，局方亦巡查了地产代理商舖401次，及就有关遵守反洗钱及打击恐怖份子资金筹集规定抽查618次。

在上述所有巡查及抽查中，局方共发现72宗违规个案，比去年同期增加33.3%。主要违规性质分别为「发出违规广告」（41宗）、「未有遵守反洗钱及打击恐怖份子资金筹集规定」（15宗）及「没有按照表格内所指明的指引及指示填写表格」（12宗）。

上半年合共对189名持牌人或前持牌人采取行动或作出处分，包括暂时吊销了5个牌照及撤销了18个个人或公司牌照。这些被撤销牌照的个案均是由牌照委员会所裁定，理由是这些持牌人基于不同原因而不再符合有关的发牌条件。