地监局上半年录114宗投诉跌11% 吁警惕可疑广告 非持牌人从事代理工作属违法

近年越来越多楼盘透过社交媒体推广，地监局指，社交媒体平台发出与物业相关的广告日益普及，以及有迹象显示有非持牌人士在香港从事地产代理工作，在警方协助下一名人士已于5月被捕；另外，上半年该局开立114宗投诉个案，按年同期跌11%。

萧泽宇：加强网络巡查

地监局主席萧泽宇表示，今年上半年该局各项工作因应最新市场趋势而调整。并指，过去六个月明显市场趋势包括、相信是由内地来港专才及学生所带动，一手住宅物业销售市场及租务市场活跃起来；于社交媒体平台发出与物业相关的广告日益普及；以及有迹象显示有非持牌人士在香港从事地产代理工作。

萧泽宇指出，随着越来越多物业相关广告于社交媒体平台普及和于香港出现无牌从事地产代理工作，均为局方带来更多挑战。加上社交媒体上广告五花八门，部分广告完全符合局方要求，但部分却十分可疑，例如不明身份的帐户持有人发布参观楼盘或视察特定物业或周边环境影片，志在引诱观看者向该帐户传送私人讯息。

《地产代理条例》对持牌地产代理发布广告时必须遵守的要求有明确规定。地监局呼吁公众在网上或线下遇到可疑物业广告时应提高警惕，这些广告实际上可能是在进行网络钓鱼收集个人资料，用以进行不法或犯罪活动，也可能包含虚假、误导或捏造资讯。

地监局上半年共开立114宗投诉个案，较去年同期下跌11%。

地监局已针对相关广告加强网络巡查及就持牌代理发布刊登不合规广告采取行动。并提醒公众，可疑广告在未来仍会大量在网上流传，市民应保持警觉。萧泽宇补充，该局留意到，有迹象显示有无牌人士在香港从事地产代理工作。在警方协助下，一名人士已于5月被捕。局方希望再次提醒公众，无牌从事地产代理工作及雇用无牌人士从事地产代理工作，均属违法，可被判罚款及监禁。

违规个案72宗增33%

另外，该局今年上半年共开立114宗投诉个案，较去年同期下跌11%。共巡查一手楼盘销售点共368次、抽查网上物业广告877次，分别较去年同期增加6%及1.7%。巡查地产代理商舖401次，及就有关遵守反洗钱及打击恐怖分子资金筹集规定抽查618次。

在上述所有巡查及抽查中，共发现72宗违规个案，比去年同期增加33.3%。主要违规性质分别为「发出违规广告」（41宗）、「未有遵守反洗钱及打击恐怖分子资金筹集规定」（15宗）及「没有按照表格内所指明的指引及指示填写表格」（12宗）。

近年上半年地监局接获投诉及巡查数字：

年份 接获投诉宗数 已处理的投诉宗数* 巡查一手楼盘数目 商舖巡查次数 网上物业广告抽查次数 2022年 106（14） 137（14） 23 225 669 2023年 71（7） 146（36） 46 465 936 2024年 77（15） 120（20） 41 526 712 2025年 128（17） 78（15） 42 450 862 2026年 114（11） 74（11） 29 401 877

*部分是往年接获个案，括号内为与一手物业相关的个案。

资料来源：地产代理监管局

暂时吊销5个牌照

上半年合共对189名持牌人或前持牌人采取行动或作出处分，包括暂时吊销5个牌照及撤销18个个人或公司牌照。而被撤销牌照的个案均是由牌照委员会所裁定，理由是这些持牌人基于不同原因而不再符合有关发牌条件。

此外，配合《简朴房条例》（「《条例》」）的生效，地监局于今年2月发出一份执业通告，并于今年3月1日生效，为地产代理业界处理受《条例》下的规管制度所规管、根据住宅租赁出租分间单位提供指引。该局于上半年亦多次参与业界举办的研讨会，向业界介绍执业通告及规管制度。

踏入下半年，地监局将继续密切留意楼市最新发展及政府推出的新措施，适时向地产代理发出新指引及推出相关教育工作；亦会继续就政府的各项涉及地产代理的政策或立法建议，促进政府与地产代理业界沟通。

该年7月推出新消费者教育网站，以便来自内地、学生在港租置物业时安心应对本地市场。该局将继续不遗余力打击无牌从事地产代理工作行为。