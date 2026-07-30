本港P息维持不变 按揭业界：拆息未有大跌空间 H按业主短期仍以3.25厘供楼

美国联储局将于本港时间周四（30日）凌晨宣布议息结果，一如市场预期，基准利率维持在3.50%至3.75%不变，连续第五次会议按兵不动，本港银行汇丰随后宣布维持利率5%不变。经络按揭转介首席副总裁曹德明表示，以现时一般新造H按计划为H+1.3%及封顶息率3.25厘计算，HIBOR需要跌穿1.95厘以下，H按实际按息及每月供楼开支才可进一步下降。然而，美息仍未回落，HIBOR大幅回落的空间相对有限，预计HIBOR短期内大致于2厘至3厘区间徘徊，H按业主短期内仍需以封顶息率供楼。

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曹德明表示，有意置业人士若想即时悭息，可选用三间大型银行推出的2.73厘定息按揭计划，较H按计划低52点子，变相提早减息，节省更多利息开支。现时选用定息按揭的客户比例已突破两成，三间银行均将其定息按揭计划的申请日期延长至今年8月31日，指定物业的申请日期，个别银行更可延长至今年9月30日，在拆息短期内未有大幅回落空间的情况下，料选用此计划的客户将持续增加，定息按揭选用比例或有机会挑战三成。

他又指，新任联储局主席仍坚持2%的长期通胀目标，加上近期地缘政治局势再度升温，若未来通胀数据再度飙升，联储局年内不排除仍有机会启动一次「防御性」加息。因此，后续须密切关注通胀数据的走势。

由于美国利率及货币政策走向仍存在不确定因素，曹德明建议供楼人士须有长远稳健的财务计划。有意置业者在入市前，亦应定期关注利率走势，申请按揭时避免借到尽，预留充足资金，并根据自身能力选择合适及可负担的物业。

中原按揭王美凤：H按息3.25%仍会横行一段时间

中原按揭董事总经理王美凤指出，在通胀反弹的隐忧下，市场预期美国较大机会于年内，即最快9月份加息一次。不过，基于美国联储局已不再正式提供前瞻指引，相信年内加息与否，最主要取决于未来通胀走势及实质经济数据，故不排除美息将于现有中性水平小幅度上调。

美国自2024年9月启动减息周期以来，已累计减息1.75厘，美国目前利率（3.5%至3.75%）已接近中性利率水平，具条件因应经济环境，包括应对通胀走向及经济数据小幅度调整，料美国息率仍主要在现时中性水平区间。

王美凤表示，本港这次减息周期自2024年9月开始，银行加快减息令最优惠利率P于去年10月底已触底返回加息前最低水平; 至于银行同业拆息HIBOR，与楼按相关的1个月拆息今年至现时主要在2厘多水平，预期主流H按息将继续横行于封顶水平3.25%一段时间。



她续指，尽管市场预期未来美国可能基于应对通胀反弹而有机会于年内加息一次约0.25厘，但初期本地银行同业拆息跟随上调步伐未必明显，拆息走势亦视乎美息延续性走向及市场供求因素，预期银行未必会即时跟随美息上调最优惠利率P，年内港P较大机会维持现有最低水平。

美息意向转，料定按尾班车申请量进一步上升: 3月份接连有大型银行推出低息定按计划，目前共三家大型银行提供低息定按，有关定息率2.73%较主流H按息3.25%低半厘，基于今年美国息率意向已由减息转为横行甚至有可能加息一次，意味年内H按息3.25%不会下跌，令定息2.73%之计划吸引力进一步增加，基于市场预期美息有机会转向，相信目前定按息率2.73%之申请期已属后段，并于季内将终结，料有更多按揭用家把握定按尾班车，令定按申请量续升。

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