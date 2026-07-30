内地肉蟹煲29万租铜锣湾巨舖 租金较高峰期暴跌80% 业界：大减价有承接

铜锣湾骆克道旺段一个4层高巨舖，获内地知名餐饮品牌「赖胖子肉蟹煲」承租，月租为29万，呎租约48元，虽较高峰期大跌80%，业内人士指，可见只要肯大减价，仍然有追捧客。

巨舖丢空一年半

铜锣湾骆克道485号恒景大厦地下至3楼共4层巨舖，总面积约6000方呎，由「戏院大王」陈俊岩家族持有，最新获内地知名餐饮品牌「赖胖子肉蟹煲」承租，租约为期3年由今年6月底至2029年6月，月租29万，呎租约48元，全期总租金约1044万。

铜锣湾骆克道485号地下至3楼共4层巨舖，以29万租出。

「赖胖子肉蟹煲」2007年在宁波创立，目前全球开设超过500间分店，是次承租舖位邻近港铁铜锣湾站出口及铜锣湾广场，属区内极具指标性的旗舰巨舖。

利嘉阁地产商舖部高级营业董事郑得明表示，该舖自2024年起一直丢空，业主最初叫租60万，因乏人问津减至40万，最终大减至29万才租出，较初始叫价近乎「腰斩」，惟亦可见，只要肯大幅减租就有承接。

较疫市时租金低35%

回顾该舖过往租客，对比上一任为已结业的「金茶餐厅」，五年前疫市时月租约45万（呎租约75元），新租金较旧约再平16万，大幅回落逾35%，该舖于全盛时期由翠华餐厅承租，后期月租高达146.4万（呎租高见225元）。相比之下，新租金较高峰期狂跌117.4万，大幅蒸发逾80%。

昔日为名店集中地

该地段昔日为名店集中地，曾由「阿一鲍鱼」及翠华进驻，1994年至2013年，由知名「阿一鲍鱼」创办人杨贯一开设的「富临饭店」长期承租长达约19年，1994年入驻时月租约42万，至2004年租金调整至35.6万，其后富临饭店选择离场。翠华餐厅于2014年初，以天价签下10年长约，首5年月租122万，后5年升至146.4万，不过，惟翠华自2020年2月起，受疫市影响暂停营运，2023年底期满正式退场。

近年内地餐饮品牌进驻香港，成为支撑舖市的核心力量。随著本地消费模式转变及部分传统名店退场，核心区释出不少巨舖。内地知名连锁餐饮看准香港国际化平台的宣传效应，纷纷逆市扩充。

虽然租金较历史高位大跌，这股「内地餐饮插旗潮」不仅有效消化市场上吉舖、降低核心区空置率，更为低迷商舖租赁市场注入新动力与人流。