各大屋苑续录「赚多过蚀」 本月获利逾147宗 鲗鱼涌惠安苑帐赚54倍最高
发布时间：10:53 2026-07-30 HKT
尽管近期楼市交投量有所减少，然而随着楼价稳步上扬，本月各大屋苑继续录「赚多过蚀」。《星岛》统计全港141个屋苑，其中122个录获利成交，所占比率约87%，涉及获利个案逾147宗，帐面获利金额介乎4万至2930万，帐面赚幅介乎0.37%至54倍。
鲗鱼涌惠安苑880万售升54倍
本月录得的获利个案当中，帐面赚幅最高仍然是长情业主沽货获利离场，其中鲗鱼涌惠安苑D座低层2室，面积848方呎，3房1套间隔，单位以880万成交，呎价10377元。据了解，原业主早年以16万购入单位，经过多年后沽出，帐面获利864万，帐面赚幅高达54倍。
帐面赚幅次高为西营盘畅园中层A室，面积约767方呎，采3房1套间隔，单位以1020万连车位售出，呎价约13299元。据悉，原业主于1978年以约36.5万连车位买入，持货约48年转售，帐面获利983.5万，帐面赚幅逾26.9倍。
至于帐面获利金额方面，最多为跑马地礼顿山1座高层C室，面积1128方呎，采3房1套连工人套间隔，连车位以4200万成交，呎价37234元。据了解，原业主于2000年以1270万连车位购入上述物业，持货26年转手，帐面劲赚2930万，期内单位升值2.3倍。
帐面获利金额第二多为红磡海逸豪园18座低层C室，面积1101方呎，采3房1套连工人套房间隔，以2480万成交，呎价约22525元。据悉，原业主于2001年以933万买入单位，持货25年转售，帐面赚1547万或约1.7倍。
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本月部分获利成交个案：
|地区
|屋苑／单位
|面积（方呎）
|成交价约（万元）
|购入价约（万元）
|帐面获利约（万元）
|赚／蚀幅约（倍）
|原业主购入年份
|鲗鱼涌
|惠安苑D座低层2室
|848
|880
|16
|864
|54
|-
|西营盘
|畅园中层A室
|767
|1020
|36.5
|983.5
|26.9
|1978
|大埔
|新兴花园5座低层F室
|591
|595
|29
|566
|19.5
|1986
|西半山
|礼贤阁低层B1室
|970
|1438
|88
|1350
|15.3
|1981
|九龙湾
|德福花园D座中层15室
|538
|628
|49
|579
|11.8
|1988
美联料二手交投下月回升
美联高级董事布少明表示，本月二手成交「价升量跌」，交投量有所放缓，预计最终录逾4000宗成交，较上月减少1至2成。不过，由于业主叫价仍然强硬，楼价仍可微升0.5%。下月随着大型新盘部署推售，购买力有望释放，因此相信二手交投亦会带动，或可重回5000宗水平。
蚀让成交按月跌38%
楼价持续向上，屋苑蚀让个案显著减少。《星岛》统计显示，7月至今已知二手成交当中，蚀让个案录约50宗，较上月81宗，按月减少38%，涉及39个屋苑，按月减少13个或25%，帐面蚀让金额5万至571万，帐面蚀幅0.94%至29.92%。
维港颂帐蚀571万最多
本月帐面蚀让金额最多为北角维港颂1座中高层A室，面积1455方呎，以4900万成交，呎价约33677元。原业主于2017年以5471万购入单位，持货9年转售，帐面蚀让571万，帐面蚀幅10.44%。
至于帐面蚀幅最多为旺角Larchwood低层B室，面积210方呎，开放式间隔，以约378万成交，呎价18000元。原业主2023年以约539.4万购入，持货约3年转售，帐面亏蚀约161.4万，单位期内跌价29.92%。
帐面蚀幅第二多为长沙湾ONE MADISON高层D室，面积250方呎，以405.8万成交，呎价16232元。原业主于2018年以555万购入单位，持货近8年转售，帐面蚀让149.2万，帐面蚀幅约26.88%。
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