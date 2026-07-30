各大屋苑续录「赚多过蚀」 本月获利逾147宗 鲗鱼涌惠安苑帐赚54倍最高

尽管近期楼市交投量有所减少，然而随着楼价稳步上扬，本月各大屋苑继续录「赚多过蚀」。《星岛》统计全港141个屋苑，其中122个录获利成交，所占比率约87%，涉及获利个案逾147宗，帐面获利金额介乎4万至2930万，帐面赚幅介乎0.37%至54倍。

鲗鱼涌惠安苑880万售升54倍

本月录得的获利个案当中，帐面赚幅最高仍然是长情业主沽货获利离场，其中鲗鱼涌惠安苑D座低层2室，面积848方呎，3房1套间隔，单位以880万成交，呎价10377元。据了解，原业主早年以16万购入单位，经过多年后沽出，帐面获利864万，帐面赚幅高达54倍。

鲗鱼涌惠安苑D座低层2室，面积848方呎，以880万成交，呎价10377元。

帐面赚幅次高为西营盘畅园中层A室，面积约767方呎，采3房1套间隔，单位以1020万连车位售出，呎价约13299元。据悉，原业主于1978年以约36.5万连车位买入，持货约48年转售，帐面获利983.5万，帐面赚幅逾26.9倍。

至于帐面获利金额方面，最多为跑马地礼顿山1座高层C室，面积1128方呎，采3房1套连工人套间隔，连车位以4200万成交，呎价37234元。据了解，原业主于2000年以1270万连车位购入上述物业，持货26年转手，帐面劲赚2930万，期内单位升值2.3倍。

帐面获利金额第二多为红磡海逸豪园18座低层C室，面积1101方呎，采3房1套连工人套房间隔，以2480万成交，呎价约22525元。据悉，原业主于2001年以933万买入单位，持货25年转售，帐面赚1547万或约1.7倍。

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本月部分获利成交个案：

地区 屋苑／单位 面积（方呎） 成交价约（万元） 购入价约（万元） 帐面获利约（万元） 赚／蚀幅约（倍） 原业主购入年份 鲗鱼涌 惠安苑D座低层2室 848 880 16 864 54 - 西营盘 畅园中层A室 767 1020 36.5 983.5 26.9 1978 大埔 新兴花园5座低层F室 591 595 29 566 19.5 1986 西半山 礼贤阁低层B1室 970 1438 88 1350 15.3 1981 九龙湾 德福花园D座中层15室 538 628 49 579 11.8 1988

美联料二手交投下月回升

美联高级董事布少明表示，本月二手成交「价升量跌」，交投量有所放缓，预计最终录逾4000宗成交，较上月减少1至2成。不过，由于业主叫价仍然强硬，楼价仍可微升0.5%。下月随着大型新盘部署推售，购买力有望释放，因此相信二手交投亦会带动，或可重回5000宗水平。

蚀让成交按月跌38%

楼价持续向上，屋苑蚀让个案显著减少。《星岛》统计显示，7月至今已知二手成交当中，蚀让个案录约50宗，较上月81宗，按月减少38%，涉及39个屋苑，按月减少13个或25%，帐面蚀让金额5万至571万，帐面蚀幅0.94%至29.92%。

维港颂帐蚀571万最多

北角维港颂1座中高层A室，面积1455方呎，以4900万成交，呎价约33677元。

本月帐面蚀让金额最多为北角维港颂1座中高层A室，面积1455方呎，以4900万成交，呎价约33677元。原业主于2017年以5471万购入单位，持货9年转售，帐面蚀让571万，帐面蚀幅10.44%。

至于帐面蚀幅最多为旺角Larchwood低层B室，面积210方呎，开放式间隔，以约378万成交，呎价18000元。原业主2023年以约539.4万购入，持货约3年转售，帐面亏蚀约161.4万，单位期内跌价29.92%。

帐面蚀幅第二多为长沙湾ONE MADISON高层D室，面积250方呎，以405.8万成交，呎价16232元。原业主于2018年以555万购入单位，持货近8年转售，帐面蚀让149.2万，帐面蚀幅约26.88%。

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