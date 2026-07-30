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甲厦租金两极化 中环区复勇空置大减

楼市动向
更新时间：10:11 2026-07-30 HKT
发布时间：10:11 2026-07-30 HKT

根据外电报道，中环最大业主置地公司预期，旗下商厦租金将于2027年止跌持平，并于2028年恢复增长。地产业界人士指出，本港商厦市场已出现复苏苗头，并以中环区为火车头；随着区内甲厦空置率回落至低水平，未来将率先具备加租空间。

世邦魏理仕香港区研究部主管陈锦平表示，商厦租金经历6年深度调整后出现复苏讯号。中环区内甲厦租金于去年9月触底后显著反弹，预期明年仍有5%至10%的升幅。截至今年6月底，中环甲厦整体空置率为8.9%；若单计大业主持有、业权统一的优质甲厦，空置率更已回落至5%至6%，当中个别超甲级大厦更低，未来租金具备上扬空间。

东九等非核心区仍受压

中环The Henderson出租率已逾80%。
中环The Henderson出租率已逾80%。

高力香港研究部主管李婉茵表示，中环新落成的地标甲厦租赁明显加快，其中The Henderson出租率已逾80%，海滨三号项目（Central Yards）第一期亦录70%预租，长江中心二期出租率则达60%。今年首7个月，中环甲厦租金累升 7%，复苏好过预期。

她补充，九龙站因与中环仅一站之隔，被视为「中环的延伸」，表现亦突出，首7个月租金上升约4%至5%。不过，整体市场仍呈两极化发展，九龙东及长沙湾等非核心区的甲厦租金依然受压。

彭博社报道指出，置地对租金走势的正面预期，反映写字楼市场已释出积极复苏讯号。置地公司首席财务官Craig Beattie接受专访时表示，目前到期租约的租金已与续约水平相当，意味着香港写字楼租金将于明年止跌持平，并预期于2028年重拾升轨。据悉，今年上半年置地写字楼平均呎租为91元，按年下跌4%。

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