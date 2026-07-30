暑假「一盘难求」 租金连飙8月破顶

本港住宅需求殷切，在暑假租赁旺季带动下，私人住宅租金进一步攀升，据差估署数据显示，6月租金指数按月升幅扩大至0.93%，并连续8个月创出历史新高纪录。上月租金指数报205.8，按月升幅扩至0.93%，为近10个月以来最大按月升幅，值得留意的是，租金至今已连续8个月破顶，期间累涨2.95%。总结今年上半年租金涨2.64%，为过去4个「半年度」最大升幅，事实上指数自2024年12月起已连续19个月持平或上升，累积升幅多达7.24%。

细单位表现最佳

以面积单位划分的各类，升幅介乎约0.61%至1.18%，当中以细单位表现最佳，面积432至752方呎按月升1.18%最多，报206.1；其次为面积753至1075方呎单位则升1.08%，报177.8。

面积1076至1721方呎单位报166.6，升1.03%；面积431方呎或以下的细单位报221.4，按月升0.73%；至于面积1722方呎或以上豪宅单位报147.6，升0.61%最少。

国际工程顾问奥雅纳资产管理分析师胡朗轩指，租金上升势头未改变，人才计划持续为本港带来新增住屋需求，尤其是专业及较高收入群组，令住宅租务市场仍具承托力。加上家庭租客对优质校网需求稳定，传统名校区及邻近大、中、小学的住宅租盘仍受到支持。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰说，在专才及海外学生配额增加，令香港住屋需求有增无减，私楼租盘于暑假一盘难求，中原地产于6月促成的租赁成交高近3000宗。

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