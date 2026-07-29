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豪宅屋苑暑假租务活跃 毕架山一号5.6万租出 内地生年付22.8万租63 POKFULAM

楼市动向
更新时间：12:07 2026-07-29 HKT
发布时间：12:07 2026-07-29 HKT

本港住屋需求有增无减，在暑假租赁旺季市场表现强劲，部分中上价屋苑连录个案，九龙塘毕架山一号一个3房户以5.6万租出，而西半山63 POKFULAM开放式户由内地生租付全年22.8万承租。

毕架山一号呎租53元

中原分行高级资深分区营业经理佘慧媛说，九龙塘毕架山一号5座中层F室，面积1054方呎，采3房套房连工人套房间隔，景观开扬翠绿，最新以5.6万租出，呎租53元。业主于2020年3月以2408万买入单位，可享2.8厘租金回报。

九龙塘毕架山一号5座中层F室，面积1054方呎，最新以5.6万租出，呎租53元。
九龙塘毕架山一号5座中层F室，面积1054方呎，最新以5.6万租出，呎租53元。

御龙山月租4.15万

中原分区经理曾纪贤表示，火炭御龙山11座中层B室，面积924方呎，3房连套房及工人套房间隔，望马场景，开价约4.25万放租，最新获同区家庭客议价后以4.15万承租，呎租45元。

港置分行首席分区董事宋国权指，启德1号II第3座低层G室，面积约799方呎，属3房连储物室间隔，外望内园景观，环境清静。业主原叫租4.2万放租约两星期，即获区内客垂青，最终议价至4万租入，呎租约50元。据悉，新租客为一对夫妇，连同小朋友及工人姐姐一同入住，属区内分支家庭。由于钟情单位内园清静，加上间隔合用，仅睇楼一次即决定承租。

马湾珀丽湾连录租赁个案

港置分区董事熊建明称，马湾珀丽湾连录租赁个案，包括5期29座高层D室，面积799方呎，属3房1套连多用途房间隔，附设环保露台，座向蓝巴勒海峡，全海景观一览无遗。单位采落地玻璃设计，室内自然光充沛，空间感十足。业主原叫租2.9万，新租客参观后即时议价至2.8万承租，呎租约35元，创该户型年内租金新高。

另一宗为该屋苑1期12座高层B室，面积678方呎，属3房套户型。坐拥青马大桥辽阔海景，新租客仅睇楼一次，便对单位景观及采光极为满意，随即决定以2.1万承租，呎租约31元。值得留意的是，该单位原租约尚未届满，新租客仍果断承接，反映市场对优质海景3房户渴求程度。

西半山63 POKFULAM获内地生承租 呎租91元

西半山63 POKFULAM第1座中层E室，面积209方呎，最新以每月1.9万获内地生租住。
西半山63 POKFULAM第1座中层E室，面积209方呎，最新以每月1.9万获内地生租住。

中原分行高级资深分区营业经理梁志昌指，西半山63 POKFULAM第1座中层E室，面积209方呎，最新以每月1.9万获内地生租住，并一次过预缴全年租金，涉及22.8万，呎租约91元。据了解，业主于2024年以463万购入单位，可享4.9厘租金回报。

美联分行高级营业经理谢国安透露，北角维峰．浚汇低层C室，面积约265方呎，以每月1.85万租出，呎租约70元。业主于2019年以约687万元购入上述物业，若以目前租金水平计算，租金回报率约3.2厘。

相关文章：内地生涌港狂扫东铁沿线租盘 频获「一炮过」交全年租 代理： 盘源极缺 连家私最抢手｜区区睇楼

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