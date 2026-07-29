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大围柏傲庄III两房1344万沽 同类双新高

楼市动向
更新时间：11:19 2026-07-29 HKT
发布时间：11:19 2026-07-29 HKT

新世界与港铁合作发展沙田大围站上盖项目柏傲庄III销情持续，昨日售出8B座60楼E室，面积475方呎，采2房连开放式厨房设计，享开扬内园景致，成交价1344.8万，呎价约28312元，售价及呎价同创2房同类型单位双新高。

地理位置优势明显

据了解，买家表示比较各区多个新盘后，最后钟情项目地理位置，位处港铁大围站上盖，交通四通八达，且设大型商场，市场十分罕有。

柏傲庄III于月内成交不断，录得9宗成交，套现逾1.9亿，当中不乏创新高成交，其中于本月初项目8A7楼E室，面积289方呎，1房套设计，附连65方呎平台，以863.9万售出，呎价约29893元，呎价创1房户新高。而整个柏傲庄系列自重推以来则累计售出391伙，套现逾64亿。

柏蔚森II成交价690万

柏蔚森系列自开售以来累售952伙，共套现逾70亿。
柏蔚森系列自开售以来累售952伙，共套现逾70亿。

与此同时，集团伙拍远东发展启德柏蔚森II最新售出2座20楼J室，面积287方呎，1房连开放式厨房间隔，享开扬维港海景，成交价690.3万，创同类户型成交价新高，呎价24052元。而继上述单位沽出后，现时所有可售1房单位已全数沽清。据了解，买家参观现楼示范单位及会所后，认为较同区其他新盘优胜，故决定购入单位作投资用。

柏蔚森II于月内售出12伙，套现9830.1万，其中1房户更于月内4度创成交价新高。整个系列于月内售出14伙，套现逾1.15亿，自现楼以来售出315伙，套现逾25亿，而自开售以来则累售952伙，共套现逾70亿。

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