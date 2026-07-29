葵芳指标甲厦一年跌价15% 买完发现「用不着」 知名建筑公司输「五球」离场

近年金融科技业强势崛起，惟传统工程行业表现一般，有著名的建筑公司去年在葵芳新都会广场购入相连单位准备扩充，随后发现旧址其实够用，最后改变主意，帐面亏损529.2万，幅度15%。业界人士指，非核心区商厦价格尚未见底。

面积4634方呎 作价2900万

上址为葵芳新都会广场第2座25楼1及12室，建筑面积4634方呎，以2900万易手，呎价6258元，卖方Long Faith Engineering Ltd（信隆工程有限公司），为著名建筑工程公司，去年3月以3429.2万扫入上址，作为自用，有见计划赶不上变化，发现「用不着」，原本写字楼已足够使用，毅然沽货离场，持资一年多帐面亏损529.2万，幅度为15%。

葵芳新都会广场第2座25楼1及12室，建筑面积4634方呎，以2900万易手，呎价6258元。

事实上，信隆工程背景相当雄厚，曾是中国建筑的合营公司，现为海兴集团全资成员，拥有钢结构工程专门承建商资格，在东莞及珠海更拥有逾 4 万平方米的大型厂房。只能说大老板处事果断，发现买多了宁可「止蚀割肉」也不硬撑。

业界：非核心商厦价格未见底

中原（工商舖）工商部董事刘重兴表示，虽然核心区甲厦需求殷切，惟非核心区仍然疲弱，价格仍然在寻底，过去一年间跌幅10%至15%，属普遍现象。

尖沙咀星光行。

早前，尖沙咀星光行两个望地标钟楼及维港海景的银主，以2,700万易手，市场消息透露，买家为知名的外籍贸易商人DHANDIA RAJIV JAIN，料购入物业作投资用途。

上址为星光行5楼506至512室，建筑面积约5,991方呎，呎价4,506元。原业主为内地背景人士，于2022年12月以6,480万购入，持货仅3年半，帐面损手3,780万，物业贬值逾58%。