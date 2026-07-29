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长情业主沽货获厚利 湾景广场3房825万易手 持货18年劲赚逾530万

楼市动向
更新时间：12:08 2026-07-29 HKT
发布时间：12:08 2026-07-29 HKT

楼市进入「健康整固期」阶段，不少长情业主趁势沽货获「丰厚」利润；中原分行高级分区营业经理徐伟业表示，荃湾湾景广场低层D室，面积579方呎的3房间隔，享开扬市景，开价850万放盘1星期，吸引上车客议价后以825万易手，呎价14249元。原业主于2008年292万买入单位，持货约18年转手，帐面劲赚约533万或1.8倍。

领峰790万售升72%

利嘉阁首席联席董事郑启聪称，将军澳日出康城领峰7座中层LA室，面积约680方呎，属3房套间隔，外望开扬景致，叫价798万放售，获区内家庭客议价至790万成交，呎价约11618元。据悉，原业主于2009年以约459.9万一手购入，持货17年易手，帐面获利约330.1万或72%。

名都帐赚285万

中原首席分区营业经理杨浩鸿说，上水名都4座中层C室，面积376方呎的2房户，叫价约448万，区内客议价后最终以422万易手，呎价11223元。据了解，原业主于2008年以137万购入，持货约18年转手，帐面获利285万或2倍。

利嘉阁分行首席联席董事黄伟基称，火炭御龙山1座中层B室，面积约684方呎，属3房套间隔，由外区换楼客议价后以1300万成交，高市价约3%，呎价约19006元。据悉，原业主于2024年以约1108万买入，持货2年转手，帐面获利约192万或17%。

美联分行助理区域经理郑琨指，西湾河嘉亨湾5座高层H室，面积约314方呎的1房户，原叫价650万放盘，议价后以628万成交，呎价约20000元。原业主于2012年以约480万购入上述物业，持货约14年转手，帐面获利约148万或31%。

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