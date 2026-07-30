差估署6月楼价指数升0.31% 连升13个月 上半年累升7.88%

本港住宅楼价持续向上，据差估署公布临时数据显示，今年6月私人住宅售价指数报323.2，创自2023年10月以来近33个月来新高，惟按月升幅有所放缓，由1.42%收窄至最新的0.31%，不过指数自去年6月起已连升13个月，期间累涨达12.81%；总结今年上半年楼价指数累升约7.88%，为过去14个「半年度」（即7年来）表现最佳。上月楼价指数若与2021年9月的历史高位398.1比较，目前仍跌18.81%。

435至752呎升幅最少

按面积划分的不同类型单位表现全面报升，幅度介乎约0.03%至1.11%，楼市焦点由中小型单位转向豪宅单位，当中面积1076至1721方呎单位上月升幅跑赢大市，按月升约1.11%最多，最新报290.4；其次为面积1722方呎或以上豪宅单位升约0.78%，报283.8；面积753至1075方呎的中型单位报309.1，升约0.62%。细单位方面，面积431方呎或以下的细单位报342.6，单月升幅约0.47%；面积432至752方呎报316.1，升约0.03%，是各类单位中升幅最少一个类别。

B类单位租金升最劲

租金指数方面，今年6月私人住宅租金指数报205.8点，按月显著上升约0.93%，再创历来新高，连涨8个月，累升约2.95%。今年首6个月亦已累升约2.64%。

按单位类型划分，中小型单位（A、B、C类）租金指数报209.7点，按月升约0.96%；大型单位（D、E类）报160.2点，按月升约0.82%。

按单位面积计，A类单位（实用面积431平方呎或以下）报221.4点，按月升0.73%；B类单位（431至752平方呎）报206.1点，按月升1.18%；C类单位（实用面积753至1,076平方呎）报177.8点，按月升约1.08%。D类单位（实用面积1,076至1,721平方呎）则报166.6点，按月升约1.03%；E类单位（1,722平方呎或以上）则报147.6点，按月升约0.61%。