差估署楼价指数连升13月料回气 业界预告下半年放缓 涨幅收窄亮讯号 仍看好全年弹逾8%

在股市持续调整下，连带楼市亦随即进入健康整固阶段，差估署数据显示，上月私宅楼价指数报323.2，按月升幅收窄至约0.31%，惟指数连升13个月，按年涨达12.73%。业界人士指，经历长升浪后市场只会步入平稳休整状态，并非转势下跌，楼价出现大幅调整风险有限，展望下半年楼价升幅预料将有所放缓，并相信今年楼价仍上升8至12%。

累升7.88%为7年表现最佳

据差估署公布临时数据显示，今年6月私人住宅售价指数报323.2，创自2023年10月以来近33个月来新高，惟按月升幅有所放缓，由1.42%收窄至最新的0.31%，不过指数自去年6月起已连升13个月，期间累涨达12.81%；总结今年上半年楼价指数累升约7.88%，为过去14个「半年度」（即7年来）表现最佳。上月楼价指数若与2021年9月的历史高位398.1比较，目前仍跌18.81%。

差估署数据显示，上月私宅楼价指数报323.2，按月升幅收窄至约0.31%，惟指数连升13个月，按年涨达12.73%。

435至752呎升幅最少

按面积划分的不同类型单位表现全面报升，幅度介乎约0.03%至1.11%，楼市焦点由中小型单位转向豪宅单位，当中面积1076至1721方呎单位上月升幅跑赢大市，按月升约1.11%最多，最新报290.4；其次为面积1722方呎或以上豪宅单位升约0.78%，报283.8；面积753至1075方呎的中型单位报309.1，升约0.62%。细单位方面，面积431方呎或以下的细单位报342.6，单月升幅约0.47%；面积432至752方呎报316.1，升约0.03%，是各类单位中升幅最少一个类别。

郭子威：资金转投港物业

长实营业部首席经理郭子威表示：'年底前美国联储料具备降息条件，现阶段市场只在静待降息讯号落地，买家观望仅影响短期入市节奏。'

长实营业部首席经理郭子威表示，楼价长线上行基础格局维持不变，在利率层面，国际油价持续回落，将带动美国整体通胀数据逐步走低，年底前美国联储料具备降息条件，现阶段市场只在静待降息讯号落地，买家观望仅影响短期入市节奏，不会扭转长线向上趋势。

郭子威说，在环球股市动荡之下，资金高低切换趋势清晰，近期美股、日韩台晶片及AI科技股大幅调整、连番遭抛售，反观整个亚太区，恒生指数走势最为稳定，充分反映环球资金的流向选择，大量资金从波动剧烈的海外科技市场撤出，转而布局估值偏低、韧性更强的港股资产；部分避险资金更进一步分流至香港住宅物业，豪宅成交维持平稳，稳稳托住楼市基本盘。经历长达13个月的升浪后，市场只会步入平稳休整状态，并非转势下跌，楼价出现大幅调整的风险有限，维持全年楼价升幅12%不变。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀认为，目前楼价指数升幅理想，可见市场亦价量兼备。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀认为，目前楼价指数升幅理想，可见市场亦价量兼备。随着股票市场回复稳定，加上陆续有新盘推售，带动入市气氛，全年可升10%至12%。

莱坊大中华区估价及咨询部主管方耀明指，内地最新推出境外投资监管措施，或会在短期内对市场情绪带来一定影响。

莱坊大中华区估价及咨询部主管方耀明指，内地最新推出境外投资监管措施，或会在短期内对市场情绪带来一定影响。随着上半年市场交投活跃所带动的乐观情绪逐步回归理性，展望今年下半年，楼价升幅预料将有所放缓，预料全年楼价将上升8%至10%。

世邦魏理仕香港估值及咨询服务部执行董事郭伟恩称，于楼价已累计一定升幅，短期内楼价进一步上升空间有限，未来几个月楼市应该会进入整固阶段。香港股市近月出现调整，或影响投资情绪。内地收紧对外投资监管可能会减少内地资本流入香港楼市。上述不利因素叠加，预计投资需求将受到抑制，可能导致未来数月香港住宅交易量下降。