住宅银主盘存量止跌回升重上200个水平 银行趁旺市加快出货 沙田豪宅盘帐赚1.72倍

住宅银主盘存量出现反弹，中原发表报告指，截止2026年6月整体住宅银主盘存量201个，比上季188个增加13个或6.9%，终止3季连跌回升，重上200个水平，但仍为2023年第二季后的12个季度（3年）次低。

重上200个水平 主要来自中价私楼

中原地产研究部高级联席董事杨明仪指出，公私营住宅存量均上升，当中私人住宅存量145个，按季增加7个或5.1%，而公营房屋存量56个，按季增加6个或12%。私楼银主盘存量升幅主要来自中价楼，价值500至1000万急升近八成，其他价值类别则下跌。

第三季存量或升至约240个

楼价持续上升，银行明显趁旺市加快出货意欲，而且汇丰私有化恒生后亦加速处理银主盘，故银主盘存量被推高。6月股市大幅波动，加上忧虑息口走势，二手成交转慢，估计第三季存量有机会进一步升至约240个，仍较2025年第二季高峰期的300个为少。

按私人住宅按银主放盘价划分，今年第二季500万至700万及700万至1000万新增银主盘升幅均高达1倍半以上，惟售出量追不上新增量，故存量分别大幅上升86%及67%。而1000万至2000万、2000万以上及500万或以下新增银主盘升幅29%至92%，但期内售出量不俗，以致存量分别下跌42%、21%及3%。

分区而言，第二季仅九龙私人住宅银主盘存量上升。九龙区私人住宅银主盘存量44个，按季增加26%。九龙放盘价500万至700万及700万至1000万新增银主盘大升2.75倍及4倍，但售出量数量少，存量分别升1.75倍及1.5倍。2000万以上及500万或以下的售出量略为逊色，未能抵消新增数量，所以银主盘存量上升50%及5%。1000万至2000万银主盘售出量大于增幅，致存量下跌60%，是九龙存量唯一录跌幅的类别。另外，新界区存量79个，与上季数字相同；港岛区存量22个，按季下跌8%。

豪宅银主盘现大幅获利 瑞峰花园帐面升值1.7倍

在二手交投中，大额银主盘的表现备受关注。2026年第二季，市场共录得7宗造价逾2,000万元的私楼银主盘成交，实用面积介乎879至4,814方呎。该批物业全数于2019年或之前购入，当中有2宗成交价高于业主当年买入价，获利幅度达58%及1.72倍；另有4宗录得6%至47%的帐面蚀幅，其余1宗买入价不详。

获利最丰厚的个案为沙田瑞峰花园5座高层B室，实用面积1,385方呎，原业主于2003年以810万元二手买入，最终以2200万元沽出，帐面大幅升值1.72倍。 ​

获利最丰厚的个案为沙田瑞峰花园5座高层B室，实用面积1,385方呎，原业主于2003年以810万元二手买入，最终以2200万元沽出，帐面大幅升值1.72倍。至于蚀幅最大的个案为北角柏蔚山2座高层C室，实用面积1,066方呎，原业主于2019年以4348万元一手购入，最终银主以2300万元成交，帐面蒸发47%。

蚀幅最大的个案为北角柏蔚山2座高层C室，实用面积1,066方呎，原业主于2019年以4348万元一手购入，最终银主以2300万元成交，帐面蒸发47%。

至于1000万至2000万元级别的银主盘成交中，亦有2宗帐面获利逾七成。其中，钻石山星河明居A座高层3室，实用面积1275方呎，原业主于1998年斥资950万元一手买入，最终以1680万元沽出，帐面升值77%。马鞍山雅典居5座高层A室，实用面积1,435方呎，原业主于2005年以800万元购入，最终以1400万元易手，帐面获利75%。

不过，同价位亦有两宗蚀幅达三成左右的个案，反映近年高位入市的风险。油塘曦台1座高层B室，实用面积795方呎，原业主于2021年以2,051万元一手买入，最终由银主以1295万元售出，帐面蚀让37%；太子道西隽珑高层B室，实用面积912方呎，原业主于2014年以2566万元一手购入，最终以1810万元易手，帐面贬值29%。

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