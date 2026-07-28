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新地环球汇商场命名Stage IGC 今年底试业

楼市动向
更新时间：16:11 2026-07-28 HKT
发布时间：16:11 2026-07-28 HKT

新地西九龙大型综合发展项目环球汇（IGC）零售部分于今日命名为Stage IGC，发展商表示项目首阶段将于今年第四季率先试业，而其余楼层则会在明年第三季正式营运。

提供约240间店舖

新地 (销售及租赁) 租务部副总经理邝淮萱表示，项目楼高5层，总楼面面积逾60万方呎，提供约240间店舖，面积由约数百至1万方呎不等，呎租主要参考西九龙及尖沙咀一带商场。项目以区内上班族、年轻家庭、高铁及机铁旅客以及艺术文化爱好者为主要客群。

新地西九龙大型综合发展项目环球汇（IGC）零售部分于今日命名为Stage IGC，发展商表示项目首阶段将于今年第四季率先试业。
新地西九龙大型综合发展项目环球汇（IGC）零售部分于今日命名为Stage IGC，发展商表示项目首阶段将于今年第四季率先试业。

邝淮萱续指，项目地下楼层以香港特色美食作专区，面积约8万方呎，提供约40间租户，料除手信及药妆店外，另提供不同品牌餐饮店。随著瑞银设于环球汇全新总部将于今年第四季启用，为配合上班族需求，项目地下楼层将于今年年底率先展开试业，而其余楼层则会在明年第三季正式营运。

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