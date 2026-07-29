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何文田ST. GEORGE'S MANSIONS分层户2621万沽 两月录8宗成交

楼市动向
更新时间：11:00 2026-07-29 HKT
发布时间：11:00 2026-07-29 HKT

豪宅新盘销情持续，信和及中电合作发展何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，沽出2座2楼C室，面积764方呎，成交价2621万，呎价34306元。

成交价2621万

信和执行董事田兆源表示，ST. GEORGE'S MANSIONS连续两日录得成交，也是两个月内第8宗成交；市场预期豪宅供应有限，对优质豪宅需求殷切，本地资金连番入市。项目全盘累售162伙，占总单位数目逾9成，总套现逾118亿，现时仅余少量764方呎2房单位待售。

项目于本月售出3个单位，成交价介乎2621万至9300万，套现逾1.45亿。其中项目3座全数单位及所有3房及以上户型均于月内售罄，现时仅剩13伙2房单位待售。

受外国金融高才和专才欢迎

何文田加多利山的ST.GEORGE'S MANSIONS全盘累售162伙，总套现逾118亿。
何文田加多利山的ST.GEORGE'S MANSIONS全盘累售162伙，总套现逾118亿。

项目一直深受为市场追棒，不少为大家族大手买入，亦不乏看好加多利山租金回报投资者。除本地大家族外，项目亦甚受外国金融高才和专才欢迎，他们钟情项目高尚地段及低密度环境等。据市场人士透露，有逾20组为同大手客购入两伙或以上单位。

该盘合共提供175伙，标准单位则占161伙，主打3房及4房大宅；由3座住宅大楼组成，住宅楼层约20层，每层涉2至3伙，户型包括2至5房，面积764至3695方呎；另设14伙特色户，其中5伙为顶层或相连特色单位，面积为3325至3695方呎。

其中最细面积单位为1座2楼C室，面积764方呎，附设露台及工作平台；而面积最大单位为2座23楼A室，面积3695方呎，5房连5套房间隔，属特色户，另连3301方呎天台。

海瑅湾II推135伙

另外，集团伙拍嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城海瑅湾II，将于7月30日以先到先得形式，推售135伙价单单位，户型涵盖1房至2房，主打2房户型，面积介乎445至554方呎，计算发展商提供最高15%折扣优惠后，折实入场价684.5万，折实呎价最低14826元，而1房单位全数折实售价低于600万。

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