何文田ST. GEORGE'S MANSIONS分层户2621万沽

信和及中电合作发展的何文田加多利山的ST. GEORGE'S MANSIONS，今天沽出2座2楼C室，面积764方呎，成交价2,621万元，呎价34,306元。

信和执行董事田兆源表示，ST. GEORGE'S MANSIONS连续两日录得成交，也是两个月内第8宗成交；市场预期豪宅供应有限，因此对优质豪宅需求殷切，本地资金连番入市。项目全盘累售162伙，占总单位数目逾9成，总套现逾$118亿。现仅余少量764平方呎两房单位待售。

何文田加多利山的ST. GEORGE'S MANSIONS沽出2座2楼C室，面积764方呎，成交价2621万元。

受外国金融高才和专才欢迎

项目一直深受为市场追棒，不少为大家族大手买入，亦不乏看好加多利山租金回报投资者。除本地大家族外，项目亦甚受外国金融高才和专才欢迎，他们钟情项目的高尚地段及低密度环境，且位处精英学府区。据市场人士透露，有逾20组为同一客人购入两伙或以上的大手交易。