观塘德华中心高层1629万易手 内地美甲公司进驻 呎价7700元

东九龙甲厦交投渐活跃，区内新商厦凭新设施及高性价比，吸引跨境企业及实力用家进驻。由麒丰资本发展的德华中心录瞩目成交，获内地知名美甲品牌母企斥约1629万购入高层自用，约7700元。

面积约2116方呎

中原（工商舖）工商部高级分区营业董事余树荣表示，观塘鸿图道32号德华中心录得一宗瞩目成交，单位为33楼01及02室，建筑面积约2116方呎，成交价约1629.3万，呎价约7700元。

新买家为内地知名美甲产品及跨境电商公司广州凯丽日用品有限公司，该公司旗下拥有知名美甲品牌CANNI，是次透过旗下两间香港公司，包括香港薇拉丽莎化妆品有限公司及景林国际（香港）有限公司购入物业，预计将作为自用，展现拓展海外市场的强大信心。

拥有「一条龙」生产线

广州凯丽成立于2007年，前身是联领化妆品旗下美甲部门，因为看好美甲商机，2013年重组设厂，如今已是集研发、生产、批发于一体的全方位供应商。

另外，广州凯丽拥有强大研发与「一条龙」生产线，从模具开发、成品制造到各类效果处理全部自己来。

该公司旗下热销品牌包括GDCOCO与CANNI，产品涵盖光疗胶、彩胶、高品质半成品甲油及美甲饰品等。

德华中心尚余5个单位待售

余氏指出，德华中心目前尚余5个单位待售，叫价每方呎约7000至约7350元。包括29楼04室连约，以每方呎约7350元放售，适合投资者长线收租。

而另一低层单位5楼全层更为地舖契，配备煤气管道，可吸引餐饮及服务性行业，叫价每方呎约5500元。

余氏续称，德华中心由麒丰资本发展，楼高23层，提供由约581至约7458方呎单位，配备约3.5米高特高楼底，大幅提升采光度与空间舒适感，单位设有独立来去水，部分单位享海景。

该大厦18楼设有空中花园，配备6层停车场，提供约103个附设电动车充电系统的车位。