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投资者邝惠邦6亿沽山顶洋房 持货16年赚1.5亿 月租曾贵绝全港

楼市动向
更新时间：15:09 2026-07-28 HKT
发布时间：15:09 2026-07-28 HKT

尽管近期豪宅买卖略为放缓，超级豪宅仍然受捧，山顶加列山道一幢洋房以6亿易手，原业主为投资者邝惠邦，物业于16年间升值30%。

连约7000呎花园

上址为山顶加列山道73号洋房，实用面积约7022方呎，采5房间隔，设有约7000方呎花园，以6亿易手，呎价逾8.5万（未计花园），物业以交吉易手，市场人士估计，买家为用家。

曾以月租160万租出

该洋房过往业主皆持有作为收租，早年月租一直维持于120万水平，直至2021年，以每月约160万租出，一度成为本港月租最贵洋房，市场瞩目。据了解，邝惠邦为了部署卖楼，年前已与租客协议约满后不再续租，方便准买家睇楼，最终物业成功出售。

邝于2010年向前亚姐曹央云男友、嘉域集团主席何永安购入该洋房，作价4.5亿，持货16年帐面获利1.5亿，物业升值30%。

早年连环沽舖套现逾亿

邝惠邦间中活跃于豪宅买卖，包括于2014年斥资1.815亿购入嘉丽园一幢洋房（面积约2990方呎）。而他向来是著名的舖位投资者，持有舖位分布于核心一线及边缘地区，以及民生地段。

市场人士表示，邝投资眼光相当准确，早于2019年连环沽售4个舖，分别位于旺角黑布街、染布房街，何文田梭桠道，以及观塘牛头角道舖，当时共套现1.05亿，帐面获利逾4400万。

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