内地生涌港狂扫东铁沿线租盘 频获「一炮过」交全年租 代理： 盘源极缺 连家私最抢手｜区区睇楼

政府近年大力推广「留学香港」品牌，成功吸引大批内地生来港升学，带动暑期租赁市场进入「抢租潮」。其中，东铁线沿线因连接中文大学、城市大学及教育大学等6间学府，成为内地生租楼的兵家必争之地。有地产代理表示，由于本港大学宿位长期供不应求，沙田、大围及粉岭等东铁沿线租盘极为抢手，更频频出现内地生「一炮过」豪付全年租金的成交个案。

两女学生夹租第一城

邻近港铁站的沙田第一城，向来是内地生的热门租楼目标。中原地产副分区营业经理周家杰表示，屋苑最新录得50座高层A室租赁成交，实用面积284方呎，属2房间隔。单位原本叫租1.58万元，经议价后以每月1.53万元租出，实用呎租约54元。新租客为两名将于新学年来港升学的内地女学生，因钟情屋苑位置方便且间隔实用，决定以「一炮过」形式缴付全年租金，方便日后上学。

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柏傲庄特色户呎租71元

距离大学站仅3个站的大围站，同样深受内地生欢迎。中原地产分区营业经理赵国华指出，大围站上盖屋苑柏傲庄6B座高层连天台特色户，实用面积334方呎，采1房间隔，获一名内地女学生以每月2.38万元承租，实用呎租高达71元。据悉，该名女生看中屋苑位处港铁站上盖，生活配套完善，故选择一次过预缴一年租金。

网上睇片锁定粉岭中心

新界北区方面，美联物业助理营业董事王子超表示，粉岭中心及粉岭名都等屋苑租盘向来抢手，目前盘源极为短缺，业主基本「不愁无客」；若单位齐备家私，更往往能火速租出。以粉岭中心D座中高层2室为例，实用面积513方呎，刚以月租1.7万元租出，实用呎租约33元。据悉，该名内地生早前先透过视频遥距睇楼，来港视察实地约一星期后即拍板承租，并以「一笔过」年付全数租金。租客主要心仪单位附设全套家私，且步程邻近港铁站，方便日常出入。

同区粉岭名都亦录得同类成交，屋苑3座中层H室，实用面积454方呎，属3房间隔，连全屋家私，新近以月租1.75万元租出，实用呎租约39元，同样获内地生预缴全年租金承租。业界分析指，内地生大多只在港短期留学，对单位的装修及家具要求较具弹性，一般毋须豪华装修或大翻新，变相为业主节省了不少前期装修及保养成本。

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