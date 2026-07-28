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柏珑II 3房呎价2.06万沽 创今年新高

楼市动向
更新时间：14:55 2026-07-28 HKT
发布时间：14:55 2026-07-28 HKT

信和牵头发展的元朗锦上路站柏珑II昨日以招标方式售出位于8座12楼A2室，面积831方呎，为3房套房连储物室和工人套房间隔，成交价1713.15万，呎价20616元，创今年以来项目呎价新高。

ST. GEORGE'S 2662万售

同系何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，昨日亦售出位于3座6楼C室，面积772方呎，以2662万售出，呎价34482元，项目第3座单位亦告全数售罊。

瑜一．天海招标推7伙

华懋及港铁合作的何文田瑜一．天海备受内地及本地多元客源追捧，发展商昨日上载最新销售安排，招标推7伙，其中包括3伙连平台特色户，招标期于周五（31日）正式开始。

新招标单位中3伙特色户均位于第2A座，其中地下D室，面积889方呎，属于3房1套连梗厨及储物室户型，附设469方呎的平台，可经大厅、主人睡房及厨房前往。另外两伙为2A座1楼B室及C室，同为2房梗厨单位，面积分别555及550方呎，附设152及159方呎平台。

何文田瑜一．天海昨日上载最新销售安排，招标推7伙，其中包括3伙连平台特色户。
何文田瑜一．天海昨日上载最新销售安排，招标推7伙，其中包括3伙连平台特色户。

同日起另招标推4间3房大宅，当中面积最大为1A座地下A室，面积达1108方呎，为3房1套连梗厨及储物室户型；同步推出1A座地下B室及C室，面积同为967方呎，以及1B座19楼A室，面积960方呎，均属3房1套间隔。

事实上，是次为发展商于过去一周内第2度加推，项目4伙2A座高层特色单位于昨日起正式招标，面积1556至1615方呎，附设平台或天台，暂时仍待发展商公布招标结果。

为迎合钟情特色单位的豪宅买家，发展商另推出家具优惠，购买指定特色单位，可享价值100万的家具礼券，总值700万。

瑜一系列累套现逾133亿

何文田瑜一系列分3期发展，项目从5月至今售出34伙，套现10亿，包括5宗为特色单位成交，占其中2.6亿，不乏新高成交。开售至今累沽759伙，占整体逾9成，套现逾133亿。

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