铁沿线盘狂吸内地生 频获「一炮过」全年租金 代理： 空置率极低 业主不愁无租客

政府近年大力推广「留学香港」品牌，吸引大批内地生来港就读。踏入暑期抢租潮，其中东铁线沿线连接多间大学，租赁活跃，更频现内地生「一炮过」豪付全年租金。东铁线沿线有多达6间大学，包括中文大学、教育大学及城市大学等。有地产代理表示，由于本港大学的宿位长期不足，所以东铁沿线地区沙田、粉岭及大围站等租盘十分抢手。

2学生「夹租」一城2房



其中沙田第一城，邻近港铁第一城站，是内地生租楼热门目标。中原地产副分区营业经理周家杰表示，沙田第一城最新一宗内地生承租单位为50座高层A室，实用面积284方呎，2房间隔，月租开价1.58万，议价后以每月1.53万租出，实用呎租约54元。新租客为2名内地女学生，新学年将于本港升学，见屋苑位置方便，间隔合用，即决定以「一炮过」年缴形式租入单位，方便上学。

女学生豪租柏傲庄1房特色户



大围站则3站直达大学站，亦吸引不少内地生，中原地产分区营业经理赵国华指出，大围站上盖屋苑柏傲庄6B座高层连天台户，实用面积334方呎，1房间隔，获一名内地女学生以每月2.38万承租，实用呎租约71元。据悉，该名女学生睇中该屋苑位于大围站上盖，配套完善，一次过预先缴付一年租金。

至于粉岭站附近的粉岭中心、粉岭名都等屋苑，不但邻近港铁站，基座设商场，租客可在屋苑范围轻松解决衣食住行问题。

内地生网上先睇片 支付全年租金住粉岭中心



美联物业助理营业董事王子超称，粉岭中心、粉岭名都等屋苑租盘向来抢手，业主不愁无客租，空置率极低。其中粉岭中心最新录得内地生承租个案，单位为D座中高层2室，实用面积513方呎，以月租1.7万租出，实用呎租约33元，并以「一炮过」年缴租金。据悉，该名内地生先以视频形式睇楼，再来香港参观单位，约一星期后承租单位，主要喜欢单位内栊全包家私，而且邻近港铁粉岭站。

另外，粉岭名都3座中层H室，实用面积454方呎，3房间隔，以月租1.75万租出， 实用呎租约39元，全包家私，并获内地生以「一笔过」支付全年租金。据了解，内地学生只属短期留港读书，对装修、家具要求一般，不会要求豪装或大翻新，减少业主前期装修成本。

暑假未完，仍有大批学生陆续来港，相信租赁需求持续殷切。