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佳宝创办人蚀卖旺角舖 19年帐面「输半亿」

楼市动向
更新时间：11:08 2026-07-28 HKT
发布时间：11:08 2026-07-28 HKT

卖楼输钱，不论多少，都让人肉痛，但对大老板来说，即使亏损半亿只是「雨过天晴」。

佳宝食品超市创办人林晓毅持有的旺角登打士街37号地舖（面积约2180方呎），近期以3300万易手，呎价约1.51万。林氏于2007年7月以8410万买入该舖自用，持有19年帐面直接蒸发5110万元，身价大幅缩水高达61%。

买家稳收6.5厘回报

林晓毅沽旺角登打士街37号地舖，作价3300万。
林晓毅沽旺角登打士街37号地舖，作价3300万。

盛汇商舖基金创办人李根兴指，该舖位面阔20呎、深109呎，目前由佳宝以每月18万元承租。对于新买家来说，今番接棒可享约6.5厘的高回报，算是相当划算的买卖。

市场人士：「湿湿碎」小问题

虽然帐面「惨蚀半亿」，但市场人士指，完全不必为林老板担心，皆因他去年将佳宝售予京东，一口气套现高达40亿，实现「离场自由」，半亿亏损对他而言，只是「湿湿碎」小问题。

近年投资者沽舖，动辄输50%至70%，林晓毅不例外，今年2月，他以5000万售出黄大仙汇豪山基座商场汇豪坊，较2013年买入价1.25亿，帐面亦劲蚀7500万，蚀幅高达60%。

该物业涉地下及1楼，建筑面积各约15413方呎，以及约12283方呎，总面积合共约27696方呎。

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