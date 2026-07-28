元朗芊御乘势周内第3轮销售114伙 入场价406万 先到先得发售

新地旗下元朗锦田芊御两轮销售均取得沽清成绩，发展商乘势加推「添食」，昨日发出新一份销售安排，推出价单上的68伙于本周六（8月1日）以先到先得方式推售，折实入场价406万；另推出46伙同日起以招标方式发售，合共推售114伙。

折实售价406万至664.83万

芊御本周六推售68伙价单单位进行第3轮销售，包括新一张5号价单及旧价单单位，涵盖7伙1房、49伙2房及12伙3房连套房单位，面积介乎290至498方呎，以最高折扣16%计算，折实售价406万至664.83万，折实呎价由12250至14550元。

价单涉68伙价单售价最平单位为3座9楼F室，面积290方呎，属1房间隔，折实入场价为406万，折实呎价14000元；售价最高为2座17楼L室，面积498方呎，折实售价664.83万，呎价13350元。

呎价最低的单位为3座9楼A室及3座9楼M室，面积分别为413及412方呎，均属2房间隔，折实售价为505.93万及504.7万，折实呎价12250元。

呎价最高的单位为3座16楼E室及同层G室，面积均为360方呎，计算折扣后，折实售价均为523.8万，呎价14550元。

芊御推售至今累售259伙，套现近14亿，销情不俗。

同日起标售46伙

发展商推出46伙于同日起以招标方式发售，包括14伙3房连套房单位及32伙平台特色单位，面积由250至570方呎。项目屡录火热销情及高价成交，反映市场承接力强劲，新一轮推售料将继续吸引市场目光。开售当日发展商取消分组拣楼模式，以先到先得方式发售。

项目过去周末进行次轮销售，推出118伙价单单位即日沽清，并即晚加推新一张5号价单，涉及57伙，户型涵盖6伙1房、39伙2房及12伙3房，面积290至498方呎，折实平均呎价13649元，较4号价单折实平均呎价13566元，调高仅0.6%，惟发展商表示，5号价单因应个别单位景观及座向有所不同，属原价加推。项目经过两轮推售后，迄今已累售259伙，套现近14亿元。

位于映河路1A号的芊御，由3座住宅大楼组成，共提供566伙，单位面积介乎249至758方呎，涵盖1房至3房户型，其中主打2房户占逾80%，项目关键日期为2027年5月17日，楼花期不足10个月。

芊御第三轮销售小档案：

推出单位 68伙（价单）

46伙（招标） 价单单位面积 290至498方呎 价单单位折实售价 406万至664.83万 价单单位折实呎价 12250至14550元 招标单位面积 250至570方呎 推售日期 本周六（8月1日） 招标日期 本周六至今年9月底 发展商 新地

3房858万沽创新高

芊御首两轮销售合共售出258伙，套现近14亿，项目昨日亦增添成交，一个3房单位以858万售出，创出项目新高。

成交呎价1.5万

以招标方式售出的单位位于2座16楼K室，面积568方呎，属3房连套房户型，单位以858万获承接，成交呎价15106元，成交金额再创项目新高。发展商表示，项目开售以来销售表现火热，价量齐升，录得不少大手客及换楼客入市，市场反应相当踊跃。

项目两轮销售均吸引不少大手客，首轮销售中，A组买家时段共售出37伙，当中录得3组大手买家入市，其中2组买家分别购入4伙2房单位，每组涉资逾2100万；另有一组买家购入3伙两房单位，涉资约1600万。

至于刚过去周末次轮销售中，属大手时段的A组，合共售出8伙，并录得4组大手客入市。其中1组买家斥资逾1100万购入2伙2房单位；另录3组买家连购2伙，各购入1伙1房及1伙2房单位，涉资约947万至967万元。

虽然第3轮并没有设有大手组别，但买家若有意购入2伙或以上，于推售前可向发展商登记，并可优先进行拣楼。

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