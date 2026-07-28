市建局红磡项目截收7份标书 嘉华：属难得市区海景地

市建局今年首个推出招标、红磡庇利街及浙江街交界住宅项目正式截标，合共接获7份标书，入标财团包括长实、新地、会德丰地产、嘉华、华懋、中国海外，以及嘉里伙拍信和及鹰君合组财团。综合市场估值约41.28亿至49.15亿，每方呎楼面估值约6300至7500元。

嘉华国际发展及租务总监（香港地产）尹紫薇表示，是次以独资方式入标，认为项目属难得的市区海景地，而且规模合理，短时间可到达附近的港铁站，按市价入标竞投。对于楼市走势，虽然近期受暑假及世界杯影响，令成交量稍跌，相信之后会回升。

最少可提供约1200伙

上述项目地盘面积约8.18万方呎，当中住宅可建总楼面约65.53万方呎，预计最少可以提供约1200个住宅单位，连同8.19万方呎非住宅楼面，整个项目可建总楼面约73.72万方呎。综合市场估值约41.28亿至49.15亿，每呎楼面估值约6300至7500元。项目今年5月截收意向时，合共接获27份意向书。

市场消息指出，入标财团需向市建局自行提出「一口价」建议竞投该项目，并价高者得。若售楼收益达133亿，须按机制向市建局分红，首12亿分红为20%，以项目住宅楼面上限约65.53万方呎计算，即平均呎价约2.03万便触发分红机制，其后分红比例增至30%。

估值41.28亿至49.15亿

整个发展项目计划将南面的建筑物从庇利街往后移，以腾出一个面积约8181方呎的地面户外共用空间，以连接毗邻的海心公园及海滨长廊，提升土瓜湾内陆与海滨的连接及畅达性，并维持街道空气流通及视觉通透性。

华坊咨询评估资深董事梁沛泓表示，考虑到项目地皮位于海旁，规模亦较大，投资额有机会超过100亿，故入标以大型发展商及合组财团为主，最终接获7份标书亦符合先前预计范围。

莱坊大中华区估价执行董事及咨询部主管方耀明认为，市场反应比预期中略为理想，现时发展商对于市中心地皮都挺有兴趣，虽然地盘面积大，但周边发展成熟，预计日后容易吸引买家。

市场消息指出，入标财团需向市建局自行提出「一口价」建议竞投该项目，并以价高者得。若卖楼收益达133亿元，须按机制向市建局分红，首12亿分红20%，以该项目住宅楼面上限约65.53万方呎计算，即平均呎价约2.03万元便触发分红机制，其后分红比例增至30%。