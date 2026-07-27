市建局庇利街/浙江街项目今截标 最少7财团竞逐 嘉华：属难得市区海景地
更新时间：12:12 2026-07-27 HKT
发布时间：12:12 2026-07-27 HKT
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市建局今日为年内首个推出的住宅项目截标，为红磡庇利街/浙江街项目，提供约1200伙。就现场所见，项目收到最少7份标书，入标财团包括长实、嘉华、中国海外等。
嘉华国际发展及租务总监（香港地产）尹紫薇说，是次独资入标，项目属难得的市区海景地，且规模合理，短时间可达附近的铁路站，跟市价入标竞投。对于楼市，认为近期因为暑假及世界杯影响，令成交量稍跌，相信之后会回升。
最少可提供约1,200个住宅单位
地盘面积约8.18万方呎，当中住宅可建总楼面约65.53万方呎，预计最少可提供约1,200个住宅单位，另有8.19万方呎非住宅楼面，整个项目可建总楼面约73.72万方呎。由于项目发展规模大，料以大型发展商竞投为主。综合市场估值约41.28亿至49.15亿元，每呎楼面估值约6,300至7,500元。
今年5月接获27份意向书
项目今年5月接获27份意向书，数目是近4年最少，事隔近2个月邀请发展商或财团入标，并于昨日正式截标。
市场消息指出，入标财团需向市建局自行提出「一口价」建议竞投该项目，并以价高者得。若卖楼收益达133亿元，须按机制向市建局分红，首12亿分红20%，以该项目住宅楼面上限约65.53万方呎计算，即平均呎价约2.03万元便触发分红机制，其后分红比例增至30%。
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