京东佳宝筲箕湾增据点 近12万月租东大街巨舖 「一签4年」撑民生区

本港超市行业向来是杀戮战场，内地电商龙头京东自去年8月完成收购本地「平民超市」佳宝后，便展开强势扩张，一年间逆市加开10间分店，正式迈进逾100间据点的里程碑。新近动作包括以月租11.8万进驻筲箕湾东大街一个巨舖，该舖自从长情租客迁出后，交吉一年半，京东佳宝食品「一签4年」撑民生地段。

长情租客撤走 巨舖交吉一年半

是次新开张京东佳宝超市位于筲箕湾东大街159至167号地下2至3号舖，实用面积约2210方呎，呎租53元，前租客交通银行，自2008年6月以月租10万进驻，随着银行于2024年11月约满撤走，该舖交吉近一年半，如今获得京东佳宝接手。

月租11.8万 重返15年前

回顾该舖位租金历史，交通银行于2011年及2014年续租时，月租分别加至12万及14.4万，随后在舖市高峰期，微升至每月14.5万，维持至约满迁出，最新租金回落约18.6%，倒退至接近2011年、即15年前租金水平。

旧租客交通银行2008年6月进驻，随着银行于2024年11月约满撤走，该舖交吉近一年半，获京东佳宝接手，较旧租减逾18%。（网上图片）

有别于以往银行习惯「3年一续」，京东佳宝是次一签4年长约，展现出对该区民生消费前景信心。据了解，交通银行撤离后，原先光顾该行的周边大厦业主立案法团，部分已转投同街的中国银行。

街市吉舖增 平民超市迎人流

就区内消费环境，有筲箕湾街坊透露，近年街市生意大不如前，吉舖数量显著增加，部分高档货源因缺乏买家而悄然引退，唯独平价民生货品仍有稳定客源。记者多次实地观察发现，新开张的京东佳宝食品人流不俗，整体旺场程度可媲美同区惠康超市。

在内地各大电商巨头中，京东攻港野心显著。除了高调收购佳宝、布局民生超市外，近年豪购工厦、甲厦、酒店及学生宿舍，并将线下版图全面延伸，首间大型实体综合店于今年6月18日在湾仔湾景中心开业，并计划未来3年内在港增设6至8间大型旗舰店。京东以「线上线下」实体布局，全方位深耕香港市场。

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