风球除下家庭客即赶赴翻睇 615万购沙田第一城3房户 业主14年账赚165万

受到台风袭港、新盘抢占市场焦点与购买力影响，指标屋苑过去两日睇楼及交投量俱下跌。综合各大物业代理统计显示，10大屋苑周六及日合共录约5宗成交。不过，台风过后市场仍迅速录得成交，有买家斥资615万元买入沙田第一城一伙3房户。

中原地产沙田置富第一城分行副区域营业董事吴焯诚表示，有买家于风球除下后即入市沙田第一城，分行最新促成36座低层E室成交，单位实用面积478平方呎，采3房间隔。业主近日因有意换楼，遂以640万元放售，放盘仅一星期即吸引买家洽购，原业主见买家极具诚意，遂愿减价25万元，最终以615万元成交，折合实用呎价12,866元。

台风过后市场迅速录得成交，有买家斥资615万元买入沙田第一城一伙3房户。

吴焯诚表示，新买家为家庭客，早前已参观过单位，心仪屋苑发展成熟且单位间隔合适，故在八号风球除下后即赶赴「翻睇」，并即场议价洽购，最终成功购入心水单位自用。

据了解，原业主于2012年以450万元购入单位，持货14年一直自住，是次转手账面获利165万元，单位升值36.7%。

中原分行首席分区营业经理杨文杰表示，鲗鱼涌康怡花园于刚过去的周末录1宗成交，单位为P座高层5室，面积490方呎，2房间隔，以842.8万成交，呎价17200元，呎价创逾3年新高。原业主于2024年以625万购入单位，持货2年转售，帐面获利217.8万，期内单位升值35%。

利嘉阁助理营业董事丁培鸿表示，同区太古城过去两日亦录得一宗成交，最新售出单位为北海阁高层E室，面积约708方呎，成交价约1290万，呎价约18220元。

值得留意的是，有买家于悬挂8号风球前赶入市。中原分行资深分区营业经理潘婉儿表示，屋苑3期3座高层D室，面积645方呎，最终以1030万成交，呎价约15969元。据了解，原业主于2012年以595万购入单位，持货14年转售，帐面获利435万。

中原地产亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，元朗及将军澳日出康城两大新盘于周六（25日）同步开售，单日一手市场录得超过200宗成交，抢去市场焦点及购买力。加上受台风「红霞」影响，恶劣天气阻碍市民出行，大部分业主及买家亦被迫押后睇楼及买卖活动。不过，台风过后市场仍录得成交，反映市民入市信心强劲。他指，只要业主提供合理议价空间，二手市场承接力依然不俗。

