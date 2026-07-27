海名轩高层7148万易手 持货逾16年升近59%

豪宅新盘持续获承接，二手豪宅表现同样不俗。市场消息透露，红磡海名轩1座高层B室，单位面积1963方呎，4房间隔，最新以7148万成交，呎价约36414元。据了解，原业主于2010年5月以4500万购入上述单位，持货逾16年转售，帐面获利2648万，期内单位升值近59%。

九龙塘嘉皇台高层B室，单位面积1764方呎，4房间隔，最新以4080万连车位沽出，呎价约23129元。翻查成交资料，原业主于2011年1月斥资3580万买入上述单位，持货约15.6年转售，帐面获利约500万，期内单位升值近14%。

同区毕架山一号3期8座低层D室，单位面积990方呎，3房间隔，最新以2400万售出，呎价约24242元。据悉，原业主于2003年9月以615万购入上述单位，持货近23年转售，帐面获利约1785万，期内单位升值约2.9倍。

天玺呎价见4.35万

九龙站天玺新近连录两宗成交，其中月钻玺低层C室，单位面积997方呎，3房间隔，以4338万易手，呎价约43511元。资料显示，原业主2020年12月以3500万买入上述单位，持货约5.6年转售，帐面获利约838万，期内单位升值约24%。 另一宗为海钻玺中层D室，单位面积679方呎，2房间隔，以2400万售出，呎价约35346元。据了解，原业主于2024年5月以1928万买入上述单位，持货逾2年转售，帐面积约472万，期内单位升值逾24%。

何文田天铸2期3座低层D室，单位面积1412方呎，4房间隔，最近以3150万沽出，呎价约22309元。翻查成交资料，原业主于2016年4月以2421万购入该单位，持货约10.3年转售，帐面获利约729万，期内单位升值逾30%。

区内代理透露，中半山地利根德阁1座中层A室，单位面积2559方呎，4房间隔，新近以6200万连车位易手，呎价约24228元。资料显示，原业主于2011年1月斥资4390万购入上述单位，持货约15.6年转售，帐面获利1810万，期内单位升值逾41%。