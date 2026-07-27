楼按市场下半年4大重点 港P第三季料续不变 按保宗数或创近11年新低｜曹德明
更新时间：06:00 2026-07-27 HKT
发布时间：06:00 2026-07-27 HKT
发布时间：06:00 2026-07-27 HKT
上回笔者回顾上半年的楼按市况，展望下半年，笔者将作出以下预测：
1. 美息第三季料按兵不动 港P不变
近期美国通胀有所放缓，6月份美国消费者物价指数按月转跌0.4%。新任联储局主席早前重申坚持2%的长期通胀目标，预计联储局第三季将按兵不动，并将观察期至少延长至10月份。若未来通胀数据再度急剧飙升，联储局不排除有机会启动一次「防御性」加息，因此后续须密切注视通胀数据的走势。
香港方面，若美联储继续按兵不动，香港银行最优惠利率（P）亦将维持不变，预计1个月HIBOR将持续在2厘至3厘之间反复徘徊，即新造H按实际息率普遍维持在3.25厘水平。
2. 楼花按揭宗数下半年或追落后
受惠于早年政府放宽楼花按揭成数，根据经络按揭转介研究部的内部统计，上半年首次推售的新盘楼花中，大部分买家倾向采用即供付款方式，相关数字将于下半年陆续反映于楼花按揭登记，但预计下半年楼花按揭宗数有机会追落后，全年楼花按揭登记宗数达至约6,500宗，即与去年相若。
现楼按揭方面，预计下半年二手市场将继续保持平稳，料全年现楼按揭登记可达至约78,000宗，较去年增加约两成，挑战近4年的全年新高。
3. 新取住宅按揭料增两成 冲4年新高
下半年楼市预计将维持「量价齐稳」格局，银行对住宅按揭业务将持续积极，不排除根据自身条件及公司策略，继续调整按揭相关优惠，以争取全年按揭业务。预计下半年住宅按揭市场将稳步上升，全年新取用住宅按揭宗数可达约58,000宗，较去年增加约两成，挑战近4年来的全年新高。
4. 新取按揭保险宗数全年料跌15%
受政府放宽按揭成数的影响，透过非按保借尽七成按揭的申请个案显著增加，预计借尽七成按揭的占比将持续维持高位。随著按揭保险需求减少，预料未来按保宗数将在低位徘徊，预计全年新取用按保宗数约6,000宗，较去年全年减少约15%，即近11年来的全年新低。
曹德明
经络按揭转介首席副总裁
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