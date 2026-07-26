铜锣湾伊利莎伯大厦1080万易手 享单边全海景 租金回报料3.6厘
更新时间：09:25 2026-07-26 HKT
发布时间：09:25 2026-07-26 HKT
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中原分行高级资深分区营业经理翁梓轩表示，铜锣湾伊利莎伯大厦A座低层3室，面积698方呎，享单边全海景，最新以1,080万易手，呎价15,473元。新买家为投资客，参考同类单位市值租金约3.2万计，预计新买家可享约3.6厘租金回报。原业主于2015年以1100万购入单位，帐面蚀让20万或1.8%。
沙田中心550万成交
中原高级资深分区营业经理伍锦基指，沙田中心F座中层B室，面积347方呎，议价后以550万成交，呎价约15,850元，呎价创同类单位2022年后新高纪录。
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