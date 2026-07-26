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Blue Coast II获金融高管家庭客3.3万承租

楼市动向
更新时间：09:21 2026-07-26 HKT
发布时间：09:21 2026-07-26 HKT

踏入租赁旺季，不少家庭客积极寻觅租盘，趁暑假搬屋。港置高级联席董事谭浩智表示，黄竹坑站上盖港岛南岸Blue Coast II 5座极高层单位，面积约537方呎，议价后获金融高管家庭客以3.3万承租，呎租约61元。业主于2024年以1316万购入，享回报约3厘。

天晋3.3万租出 呎租53元

中原分行副分区营业经理关伟豪指，将军澳天晋1座高层E室，面积617方呎，最新以3.3万租出，呎租53元。业主于2019年以约1,300万购入，可享3厘租金回报。

岚山大单位2.53万租出

中原分行高级资深分区营业经理吴启业说，大埔岚山8座中层H室，面积820方呎，议价后以2.53万租出，呎租约31元。新租客为家庭客。

柏傲湾月租1.55万

中原高级分区营业经理林恩信表示，荃湾柏傲湾1B座中层E室，面积318方呎，月租1.55万租出，呎租约49元。

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