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美丽华6.5亿购旺角文华商场50%权益 「舖王」两星期连沽2物业套现近10亿

楼市动向
更新时间：12:46 2026-07-25 HKT
发布时间：12:46 2026-07-25 HKT

美丽华酒店斥资6.5亿，向「舖王」黎永滔购入旺角文华商场（MPM Plaza）一半业权，若以呎价1.38万计算，造价重返20年前水平。另外，黎永滔于两星期连沽2件货，合共套现9.9亿。

美丽华伙拍大鸿辉成立各占50%权益的合营公司，斥资13亿收购骏景企业有限公司（持有旺角文华商场（MPM Plaza），该商场原由黎永滔与大鸿辉主席梁绍鸿各自占50%权益，交易后转变，美丽华以6.5亿购入黎永滔手持的50%权益，梁绍鸿则透过新合营公司，继续维持其50%的实际权益。

继以3.4亿售旺角旗舰旧楼予协成行，黎永滔沽同区MPM Plaza一半权益，短时间套现9.9亿。
继以3.4亿售旺角旗舰旧楼予协成行，黎永滔沽同区MPM Plaza一半权益，短时间套现9.9亿。

前身新文华戏院 造价重返20年前水平

该项目前身「新文华戏院」，由黎永滔与梁绍鸿于2004年以约8.69亿购入，并斥巨额打造商场，以最新易手呎价约1.38万计算，造价重返20年前水平。

物业位于旺角砵兰街240至244号，商场楼高8层，总建筑面积约94204方呎，包括远东银行旺角大厦24楼住宅（面积约600方呎）连天台单位。就该宗交易，买家支付4亿（1.3 亿订金已付，余款2.7亿完成时支付），完成后，目标公司银行贷款债务不超过9亿。

该商场原由黎永滔（图中）与大鸿辉主席梁绍鸿各自占50%权益，交易后转变，美丽华以6.5亿购入黎永滔手持的50%权益，梁绍鸿则透过新合营公司，继续维持其50%的实际权益。
该商场原由黎永滔（图中）与大鸿辉主席梁绍鸿各自占50%权益，交易后转变，美丽华以6.5亿购入黎永滔手持的50%权益，梁绍鸿则透过新合营公司，继续维持其50%的实际权益。

该物业预计回报约6.5厘，商场空置率低，租户包括麦当劳、莎莎、Don Don Donki和贰号冰室等。美丽华表示，此举能扩充物业组合、带来稳定租金与协同效益，降低单独投资风险。

协成行3.4亿购旺角地标物业

另外，黎永滔日前沽售的旺角亚皆老街67至71号旗舰旧楼，土地注册处显示，作价3.4亿，知情人士透露，由协成行相关人士承接，该老牌地产商买物业从来「不借钱」，为市场人士津津乐道，早前不惜低价沽售长沙湾等中细价舖，是次一举购入旺角核心地段物业。

该项目位处西洋菜南街与亚皆老街交界，可说「神级十字路口」，人流如鲫，项目亦邻近旺角新之城、旺角中心、T.O.P Shopping Mall、旅游热点通菜街（女人街）及花园街（波鞋街）。

若以现时月租约150万计算，回报逾5厘，该物业同时具重建价值，占地约2808方呎，落成后总楼面约2.8万方呎，每呎楼面地价1.21万。

相关文章：「舖王」黎永滔旺角旗舰旧楼3.5亿沽 位处「神级十字路口」富途每月逾百万租地舖

 

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