海日湾II三房1523万售出 启德海湾1房呎价2.3万

受惠白石角站新选址，亿京旗下大埔白石角海日湾系列录情亦受带动，其中海日湾II最新售出12座9楼E室，面积1,022方呎，3房1套连多用途套房设计，成交价1,523.7万，呎价14,909元。本月至今海日湾II累积售出21伙，合共套现逾3.91亿，而整个海日湾系列月内则累积售出30伙，合共套现逾5.83亿。

傲玟3房3324万连车位招标沽

嘉华、会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾亦录成交，最新售出2A座30楼J室，面积305方呎，1房设计，以721.8万成交，呎价约23666元。整个启德海湾系列于月内合共售出10伙，套现逾1.02亿。

何文田豪宅项目傲玟以招标方式售出1座21楼C室，面积1,251方呎，3房双套连工作间套间隔，最新以3,324.87万连一个车位成交，呎价约26,578元。

云海别墅洋房新增2宗挞大订

新地旗下马鞍山云海别墅洋房项目新增2宗挞大订个案，其中于2020年2月以7,930.5万售出的Jasmine Avenue 3号洋房，买家采用1,830天特长成交期购入，于本月23日挞大订离场，料杀订约1,348万，洋房面积3,110方呎，为3套房间隔，单位附设1,050方呎花园及586方呎天台。

另一伙为Jasmine Avenue的Villa 10号屋，面积2,151方呎，同为3套房间隔，附设602方呎花园及672方呎天台，买家于2019年11月以5,248.44万购入，同样采1,830天成交期，于本月23日挞大订离场，料杀订约892万。

发展商昨日发出销售安排，推出上述两座洋房重新招标，招标期由本月28日起。