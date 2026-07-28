15指标屋苑估价按月上扬 北角和富中心涨近4%称冠 一个屋苑2个月累升逾7%

楼市经历上半年显著复苏及攀升后，踏入下半年进入整固阶段，月内整体交投节奏有所放缓，但银行取态大致正面，继续调升多个屋苑单位估价，据《星岛》追踪20个指标屋苑单位估价，再出现「升多跌少」情况，共有15个单位估价按月报升，上升幅度0.3%至3.84%，其中北角和富中心升幅最大。

今年7月有15个屋苑单位的银行估价录升幅，幅度约0.3%至3.84%，对比上月12个屋苑升0.26%至4.22%，录上升屋苑数量增加，升幅则保持相约水平；另一方面，7月有3个估价录升下跌屋苑，相较6月的7个单位录下跌，情况有改善迹象，估价按月跌幅由1.47%至1.83%。另外，月内有2个单位按月估价维持不变。

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当中北角和富中心10座低层A室，面积1335方呎，最新估价报2242万，按月增83万，幅度达3.84%，为指标屋苑中最大，属连续两个月录增长，累升108万或约5.1%，续创单位估价近年新高。

在7月估价录亮眼升幅的屋苑单位还有将军澳南丰广场6座低层A室，单位面积697方呎，估价由6月的839万增至本月的868万，上升幅度约3.46%，成为月内升幅第二大的单位。

而北角城市花园9座中层C室，面积581方呎，于6月时录得追踪屋苑单位中最大的按月升幅，在7月维持升势，按月增加2.81%至最新估价915万，2个月累升7.14%。

3个屋苑估价按月减少 嘉湖山庄跌1.83%

此外，20大屋苑中有3个的估价按月减少，以天水围嘉湖山庄3期翠湖居5座低层E室跌最多，单位面积458方呎，最新于7月的估价为375万，相较6月时的382万，按月跌约1.83%。

另外两个录按月跌幅的单位包括九龙湾德福花园K座中低层7室，面积493方呎，估价由上月581万跌到571万，按月减少10万或1.72%；以及将军澳新都城1期1座低层E室，面积539方呎，估价由上月747万跌到736万，按月减少11万或1.47%。

月内另有2个屋苑估价按月保持不变，分别为荃湾中心1座广州楼高层A室，面积377方呎，估价于6月及7月都保持于409万；以及蓝田汇景花园1座低层F室，面积626方呎，估价连续两个约保持于787万水平。

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