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莎莎重返北京道 每月28万租3000呎复式舖 低旧租客三成

楼市动向
更新时间：12:06 2026-07-24 HKT
发布时间：12:06 2026-07-24 HKT

连锁化妆品店莎莎相隔6年后重返尖沙咀北京道，承租环球商业大厦逾3000呎复式舖，土地注册处资料显示，月租28万，较上手时装店下跌约30%。

上述为北京道65至69号环球商业大厦地下B舖及1楼A舖，地下建筑面积约1300方呎，1楼建筑面积约2000方呎，合共建筑面积约3300方呎，原以每月40万放租，最终经议价后获莎莎以28万承租，呎租约85元。

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旧租客为本地时装品牌佐丹奴

旧租客为本地时装品牌佐丹奴
旧租客为本地时装品牌佐丹奴

上手租客为本地时装品牌佐丹奴，长租该舖位27年，高峰期月租料曾达100万，近年随着舖市进入寒冬，月租大幅下调至40万，呎租约121元，佐丹奴仍然不续租，莎莎最新租金较旧租金进一步下跌12万元或30%。比较高峰期更下跌72%。

高峰期月租100万

根据资料显示，莎莎曾于2014年至2020年期间租用北京道71至77号诚信大厦地下及1楼，面积约7000方呎，高峰期月租约132万。

是次为莎莎时隔6年后重返北京道，目前莎莎在港澳地区共设85间分店，其中在尖沙咀区内共有9间分店，分布于广东道、弥敦道、梳士巴利道等。

相关文章：北京道连录2宗手信店进驻 月租分别16万及20万 较旧租提价逾80%

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