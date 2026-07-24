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纪惠12亿沽赤柱华翠海滩别墅 收购历时38年料赚9亿

楼市动向
更新时间：10:48 2026-07-24 HKT
发布时间：10:48 2026-07-24 HKT

豪宅市场再录大额成交，纪惠集团位于赤柱舂坎角华翠海滩别墅，最新以约12亿易手，平均呎价约2.1万，由于纪惠于早年收购该物业，期间历时长达38年才统一业权，是次虽割价卖心头好，仍获利丰厚。

地盘面积达10.2万呎

上址赤柱舂坎角海天径3至7号「华翠海滩别墅」，地盘面积达10.2 万方呎，1977年落成，由于早年落成，项目外型比较怀旧，亦是港岛区地段罕有的豪宅盘源，由分层户及洋房组成，共提供30个单位，总楼面面积约5.59万方呎。去年中首度推出放售时，索价逾15亿，最终在相隔一年后，以约12亿易手，平均呎价约2.1万。

华翠海滩别墅1977年落成，提供30个单位。
华翠海滩别墅1977年落成，提供30个单位。

纪惠集团早于1988年收购该项目，历时长达38年才完成，集团早在1988年看好南区豪宅潜力，率先以约9800万购入项目中的25个单位，一举锁定逾80%业权，随着数年，见有放盘即承接，直至2016年，不惜斥资约7800万购入最后一个单位，最终「完美」地统一100%业权。

市场人士粗略计算，纪惠集团多年来收购该项目，料总成本不超过3亿，是次以约12亿沽，帐面大幅获利9亿，升值接近3倍，再次彰显其长线投资南区豪宅的独到眼光。

市场人士分析，是次所以能吸纳大额资金入场，在于项目罕有及重建价值，该别墅坐落于舂坎角海天径，不仅拥有一线无敌海景与极高私隐度，地盘规模大，占地逾10万方呎，未来极具重塑价值。

汤文亮担任行政总裁的纪惠集团近期陆续沽售手头物业。
汤文亮担任行政总裁的纪惠集团近期陆续沽售手头物业。

市场上另一版本指出，是次成交价只是逾10亿而己，不过，不论卖多少钱，随着该宗大手买卖成功落实，纪惠着实减少财政负担，开始对旗下甲厦采取惜售策略。

对于上述项目新买家而言，由于已统一业权，省却收购过程，买家可选择长线收租，亦可作重建，打造为具代表性的顶级洋房，发展弹性极高，是市场上极其难得的南区豪宅项目。

相关文章：纪惠20亿放售赤柱舂坎角别墅 汤文亮：正常减债运作 负债比例属秘密

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