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二手获利上半年录1.37万宗 平均帐赚55% 人均袋299万

楼市动向
更新时间：10:30 2026-07-24 HKT
发布时间：10:30 2026-07-24 HKT

受惠楼价持续上扬，二手市场获利成交个案明显增加。中原数据显示，今年上半年二手私人住宅录13795宗获利个案，创5年新高，总获利金额达412亿，平均每宗帐面获利299万，平均帐面赚幅55%。

楼价自去年低位累积反弹约18%，不少业主趁机止赚离场。今年上半年已知买入价的20270宗二手私人住宅买卖登记中，获利成交占13795宗，占比高达68%，并且较去年下半年9728宗，大幅增加42%，每宗获利金额介乎2000元至2.09亿不等。

MOUNT NICHOLSON帐赚2.09亿

帐面获利金额最多为山顶MOUNT NICHOLSON 1期6号洋房，面积9455方呎，今年1月以10.39亿易手，呎价109889元。
帐面获利金额最多为山顶MOUNT NICHOLSON 1期6号洋房，面积9455方呎，今年1月以10.39亿易手，呎价109889元。

其中，帐面获利金额最多为山顶MOUNT NICHOLSON 1期6号洋房，面积9455方呎，今年1月以10.39亿易手，呎价109889元。原业主2016年以8.3亿购入物业，持货10年转售，帐面获利达2.09亿，帐面赚幅约25%，成为上半年「赚钱王」。

锦堂楼328万「摸出」

上半年录得的获利成交中，原业主持货平均912天，最短更只有半个月，物业为土瓜湾木厂街锦堂楼一个单位，面积347方呎，投资者4月14日以300万买入，当月30日以328万「摸出」，短短16日帐面获利28万，帐面赚幅约9.3%。

土瓜湾木厂街锦堂楼一个单位，面积347方呎，投资者4月14日以300万买入，当月30日以328万「摸出」，短短16日帐面获利28万，帐面赚幅约9.3%。
土瓜湾木厂街锦堂楼一个单位，面积347方呎，投资者4月14日以300万买入，当月30日以328万「摸出」，短短16日帐面获利28万，帐面赚幅约9.3%。

另外，上半年多达8个屋苑录得逾百宗获利个案，其中西沙SIERRA SEA及天水围嘉湖山庄，各自录得202宗及154宗，平均每宗获获金额119万及247万。

值得注意的是，上半年录得的获利成交中，有1601宗是在政府全面撤辣后购入，占整体获利成交逾一成，平均每宗获利84.7万，平均赚幅15%。

至于蚀让成交，上半年录约6308宗，按年增加近4成，创2008年金融海啸后新高，占整体成交约3成。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，相信不少业主卖楼后，会将获利资金重新入市，带动新一轮换楼潮，若楼价企稳，下半年获利比率有望重返7成水平。
 

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