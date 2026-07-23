京东传2.8亿购湾仔全幢酒店 料改作学生宿舍 1个月内掷逾10亿入市扩充

学生宿舍市场需求强劲，内地电商巨头京东集团（9618）继早前购入油麻地全幢酒店后，市传再斥2.8亿元扫入湾仔轩尼诗道218号「218 Apartment」全幢酒店，料改装发展学生宿舍。项目占地面积约2180方呎，总楼面约32695方呎，涉及59间房。

据了解，上述「218 Apartment」放售底价为2.68亿，在财团争夺下，最终以2.8亿元易手，呎价约8564元，每个房间价值约475万元。该项目6至27楼提供59间房，每房面积约370至460方呎，现时月租逾2万元。

湾仔轩尼诗道218号「218 Apartment」全幢以2.8亿易手，市场消息指，买家为京东集团，物业将改装学生宿舍。

项目由内地企业首开集团持有，早于2007年以1.78亿购入，物业原为商厦用途，购入后翻新并改装成酒店，持有至今作收租用途。

过去两年，正常香港商业物业与零售经历调整时，内地电商龙头京东集团强势进场，不仅豪购商厦、工厦及酒店，更将触角伸延至民生零售，展现出惊人的扩展决心。京东于2024年7月，斥18亿购入沙田利丰中心全幢，然后去年以35亿买下中环建设银行大厦半幢。过去一个月，京东先以7.5亿向远东发展购入油麻地Silka Seaview学生宿舍物业，继而购入上述的湾仔轩尼诗道酒店。

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最引人注目的，莫过于斥资约40亿购入「平民超市」佳宝食品超级市场，一举掌握全港近百间实体店及其物流资产。「京东MALL」首间实体旗舰店设于湾仔，占地约3万方呎，主打「先试后买」的沉浸式家电与科技产品体验。

从沙田物流枢纽，中环甲厦，港九酒店，再深入全港十八区超市，京东一系列「地产＋零售」组合拳，标志著全面进军香港实体零售市场，更被视为以香港作为前哨站、深化区域总部与极速升级供应链的重大战略布局。

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