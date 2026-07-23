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京东两年在港投资逾100亿 「地产+零售」组合拳 进军学生宿舍市场

楼市动向
更新时间：10:31 2026-07-24 HKT
发布时间：17:00 2026-07-23 HKT

继购入油麻地酒店，京东集团最新承接湾仔轩尼诗道「218 Apartment」全幢，作价约2.8亿，该内地电商龙头近年进军香港，狂扫物业及大包围超市，如今连学生住处都包办，扫货节奏堪比「双11」。

财团争夺下高底价成交

看似只是再买一幢楼，背后却是京东对进军香港学生宿舍市场的野心，是次被看中的「迷你」全幢，占地约2180方呎，总楼面约32695方呎，涉59间房，呎价约8564元，每个房间约475万，规模虽然细，市场消息透露，在财团争夺下成为抢手货，业主底价2.68亿，结果在竞价下，最终以2.8亿易手，溢价约1000万，由京东成功拔头筹。

项目前身为商厦，由内地企业首开集团于2007年以1.78亿购入，翻新并改装成酒店收租，如今套现帐面获利接近1亿，可说完美退场。「218 Apartment」出租情况向来理想，由6至27楼提供59间房，每房面积约370至460方呎，现时月租逾2万元。不过，京东准备为它翻新，改造精品学生宿舍。

湾仔轩尼诗道218号「218 Apartment」全幢以2.8亿易手，市场消息指，买家为京东集团，物业将改装学生宿舍。
湾仔轩尼诗道218号「218 Apartment」全幢以2.8亿易手，市场消息指，买家为京东集团，物业将改装学生宿舍。

过去两年，正当香港商业物业与零售经历调整时，京东集团强势进场，不仅豪购商厦及工厦，将触角伸延至民生零售，更进军学生宿舍，打出一套令人眼花缭乱的「地产+零售」组合拳。京东于2024年7月，斥18亿购入沙田利丰中心全幢，然后去年以35亿买下中环建设银行大厦半幢。过去一个月，京东先以7.5亿向远东发展购入油麻地Silka Seaview学生宿舍物业，继而购入上述的湾仔轩尼诗道酒店。

相关文章：中资加速投资香港 京东近35亿购中环商厦业权 集团︰始终看好在香港发展

最引人注目的，莫过于斥资约40亿购入「平民超市」佳宝食品超级市场，一举掌握全港近百间实体店及其物流资产。京东更将「本业」由线上搬至线下，首间实体旗舰店「京东MALL」设于湾仔，占地约3万方呎，主打「先试后买」的沉浸式家电与科技产品体验。京东一系列动作，标志着重大战略布局，全面进军香港市场，在短短的两年间，在港的投资总额已突破100亿。

从沙田物流枢纽，中环甲厦，港九酒店，再深入全港十八区超市，京东一系列「地产＋零售」组合拳，标志著全面进军香港实体零售市场，更被视为以香港作为前哨站、深化区域总部与极速升级供应链的重大战略布局。

相关文章：京东积极在港扩充 进军学生宿舍市场 7.5亿购远东油麻地物业 料回报率达6厘

 

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