元朗上车盘录罕见短炒 赔订重售货卖贵4% 一房355万易手 业主3个月帐赚35万

随着楼价持续向上，市场频录短炒获利成交，近日元朗一个上车盘更罕见录得一宗短炒赔订重售个案，原业主持货短短约三个月，帐面获利35万，单位升值接近11%。

美联物业元朗YOHO HUB分行高级营业经理曹锦辉表示，成交单位为尚悦．方中层A室，实用面积约310平方呎，属一房间隔。单位原于早前以约338万元售出，惟原业主见市况持续向好，不惜赔订重售，终以355万元沽出，折合实用呎价约11,452元；新买家为用家，钟情屋苑居住环境，加上银码吸引、楼价合预算，故拍板入市自住。

尚悦．方中层A室，实用面积约310平方呎，属一房间隔。单位原于早前以约338万元售出，惟原业主见市况持续向好，不惜赔订重售，终以355万元沽出。

原业主于今年4月以320万元购入上述物业，持货仅3个月，是次重售帐面获利35万元，物业短时间内升值11%。

有代理行高层表示，去年楼价见底之后持续回升，差估署数据显示，私人住宅售价已经连续12个月上升，累积升幅超过12％，加上政府全面撤辣之后，短期买卖毋须再缴付辣税，因而带动短炒获利成交趋增。

展望未来，虽然息口走势仍属未知之数，但新盘定价变得进取，同时二手楼议价幅度收窄，有望带动楼价继续稳步向上，预期会录得更多短炒获利成交。

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