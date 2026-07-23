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暑期租赁畅旺 元朗朗日峰1房1.38万租出 每呎近50元创新高 业主享3.7厘回报

楼市动向
更新时间：13:46 2026-07-23 HKT
发布时间：13:46 2026-07-23 HKT

踏入暑期租赁旺季，租务市场明显转趋活跃，并且不乏创新高个案。中原区域营业经理王勤学表示，元朗朗日峰高层D室，面积277方呎，1房间隔，原以每月1.4万放租，议价后获元朗南发展工程人员以每月1.38万承租，呎租近50元，呎租创屋苑新高，以业主今年2月购入价449万计算，租金回报率约3.7厘。

维港颂连车位月租8.8万

除高价租赁个案之外，大额租盘同样有承接。美联分行高级营业经理谢国安表示，北角维港颂8座中层B室，面积约1245方呎，属4房套房连储物房间隔，连一个车位，最新获外区租客以每月8.8万承租，呎租约70元。业主于2017年以约4263万购入上址，料租金回报率约2.5厘。

北角维港颂8座中层B室获外区租客以每月8.8万承租，呎租约70元。
北角维港颂8座中层B室获外区租客以每月8.8万承租，呎租约70元。

中原高级资深分区营业经理陈伟业表示，东涌升荟1座高层B室，面积1420方呎，4房双套房连储物套房间隔，获外籍家庭以每月4.3万承租，呎租约30元，若以业主2015年购入价1488万计算，租金回报率约3.5厘。

与此同时，租赁旺季内地生承租个案显著增加。中原分行副分区营业经理黄保兴表示，西营盘艺里坊．2号低层J室，面积243方呎，获内地生以每月2.1万承租，呎租86元。业主于2020年以639万购入单位，租金回报率约3.9厘。

中原分行副分区营业经理周家杰表示，沙田第一城50座高层A室，面积284方呎，原以每月约1.58万放租，议价后以每月1.53万租出，呎租约54元。新租客为内地生，将于新学年在港升学，是次预以缴先付一年租金方式租用单位。

相关文章：暑期租赁市场表现强劲 港大学生每月1.9万租尚逸

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