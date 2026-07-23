荃湾地皇广场㓥舖30万拍出 持货14年大幅贬值逾9成 著名闹市「死场」 业主曾团结自救惟失败

曾由业主团结自救，惟最后未成功的荃湾地皇广场，2楼其中一个银主舖，建筑面积约80方呎，抢高2倍以30万拍出。

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地皇广场双号舖拍卖开价10万

荃湾大河道地皇广场2楼一个双号舖，现址交吉，昨日透过忠诚拍卖行拍出，该㓥舖建筑面积约80方呎，开价仅10万，结果被抢高2倍以30万出，呎价约3750元。

该舖位曾于2012年12月以388.9万成交，新买家于2013年4月借贷，惟去年断供，舖位沦为银主盘，按买入价计算，该舖位于14年间大幅贬值358.9万元或约92%。

㓥舖大王拆售套现 配套缺陷沦为死场

荃湾地皇广场是香港著名的「㓥舖死场」，回溯至2012年，人称「㓥舖大王」的资深物业投资者尹柏权将商场改建为数百个蚊型舖位拆售，首日即沽出九成并成功套现约9亿元。当年不少买家看好后市发展，曾有实用面积仅33平方呎的迷你舖位以逾400万元成交，惟其后舖位价值出现极度严重的暴跌。

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地皇广场虽坐落于荃湾大河道这类人流较旺的黄金地段，却未能有效将周边来往港铁站的庞大人流转化为商机。商场自2015年正式营运后随即沦为「死场」，主因在于业权极度分散，加上场内基础设施配套充满缺陷。过往曾有批评指出其扶手电梯「有上无落」、大业主长期霸占并封闭地下大堂空间，甚至连广场旁的报纸档也惨遭逼迁。

面对商场缺乏管理的困局，地皇广场业委会成员亦曾于2016年成立「地皇之光管理有限公司」，以联租方式自救，所收租金按舖价平分，一楼则改为食肆，希望吸引人流，一度令商场稍有起色。惟遇上新冠疫情、经济环境转差等因素，地皇广场翻生宣告失败。

将军澳居屋流拍

另外，陈振聪已被颁令破产，其持有最后一个物业为将军澳居屋被推出拍卖，将军澳富丽花园1座顶层连天台相连户，由陈振聪与妻子谭妙清以分权形形式持有，陈所持有的一半业权，昨日天以433万推拍，惟单位并无买家竞投，最终流拍收场。昨日拍卖现场只录一宗成交。

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