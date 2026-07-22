长沙湾甲厦减价速销 教育城前CEO郑弼亮入市
更新时间：16:10 2026-07-22 HKT
发布时间：16:10 2026-07-22 HKT
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新世界长沙湾永康街83号甲厦减价速销，经过四轮累沽约八成，入市买家包括香港教育城前CEO等人，购入一个逾千呎单位，作价约739万，呎价约7280元。
由新世界发展的长沙湾永康街83号甲厦，策略性减价奏效，自今年5月起，分4轮推售55伙，至今累沽42伙，售出接近80%水平，呎价约7000元。
累沽80%涉42个单位
中原（工商舖）工商部副区域营业董事陈乐瑶表示，项目近日录得名人入市，单位为8楼B3室，建筑面积约1015方呎，以约739万元易手，呎价约7280元，新买家为香港教育城前行政总监郑弼亮及其太太，以私人名义购入。
此外，同厦11楼B5室（面积同约1015方呎），亦获香港数理教育学会以约730万购入，呎价约7202元。两宗个案成交呎价均属市场水平，反映项目受专业人士及学术机构青睐。
数理教育学会739万购1伙
长沙湾永康街83号楼高28层，距港铁荔枝角站仅约5分钟步程。每层均设有专属茶水间、育婴室及行政人员洗手间，并设双平台花园及约182个私家车位，全面配合企业营运需求。
陈氏指出，发展商灵活开价并提供个别优惠，成功吸引名人及团体入市。
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