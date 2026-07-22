九龙湾工厦20年升值1.6倍 「只买不卖」传奇落幕 「神级投资者」沽遗产货

当下冷清的工商物业市场仍有「获利个案」，九龙湾丰隆工业中心5个单位，以3000万易手，物业由资深投资者杨达潮持有，杨被视为「神级」投资者，数十年搜罗无数物业，早年只买不卖。不过，十年前市况畅旺时，他突然改变策略，放售大批物业；早前杨氏年迈仙游，是次九龙湾工厦首度以遗产货推出。

高峰期持逾500项物业

市场人士透露，杨达潮为一名低调投资者，尤其钟情回报高的工厦，由于有入冇出，被代理称为「貔貅杨」，旗下太平集团地产于高峰期持有逾500个物业，除了工商舖、还有豪宅以及嘉湖山庄、黄埔花园、愉景湾等大屋苑单位，多年来单是租金收入，已累积丰厚财富，杨氏向来「只买不卖」，代理不容易做他的生意。

不过10年前，于2016年市况炽热之时，他的策略突然改变，放售住宅及工商舖物业逾百个，涉资逾25亿（当时市值），似乎有适时套现的意味。

当时，杨达潮还表示，这一批逾百项的物业，仅占集团所持单位数目约20%。

丰隆工厦作价3000万

至于最新沽售的为九龙湾宏光道4号丰隆工业中心，由后人首次沽售遗产货，涉及7楼7至11号共5个单位，建筑面积由2417至3008方呎，合共约13482方呎，以3000万易手，呎价2225元。

据了解，杨达潮于2005年10月以1148.5万购入该物业，现时由后人沽售，持货至今逾20年，帐面获利约1851.5万，升值逾1.6倍。

年初至今共套逾2亿

虽然曾大手放售物业，过去10年亦未见沽货迅速，2024年沽售一批豪宅套现1.1亿；上月以4500万元沽东半山豪园。

杨达潮家族年初至今连沽4伙豪宅，共套现逾2亿。