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愉景湾北项目准建6座住宅 总楼面达68万呎

楼市动向
更新时间：10:31 2026-07-22 HKT
发布时间：10:31 2026-07-22 HKT

屋宇署5月合共批出13份建筑图则，港岛3份、九龙4份及新界6份。除4项住宅及商住发展外，另有3项工厂及工业发展，以及6项社区服务发展。获批住宅及商住发展图则中，较瞩目为愉景湾北新住宅项目，涉6座住宅总楼面达68万方呎；赤柱一级历史建筑玛利诺神父宿舍，亦准兴建楼面约7.4万方呎的3层高住宅。

总楼面达68万呎

香港兴业愉景湾北新住宅项目获批建筑图则，将兴建6座住宅，其中4座楼高25层，另外2座楼高4层，总楼面面积达68万方呎。资料显示，上述项目位于愉景湾北，料坐落于新近命名的愉景湾意涛住宅项目满．意附近。

神父宿舍预兴建23伙豪宅单位

赤柱一级历史建筑玛利诺神父宿舍，于2024年申请放宽地积比率及高限，之后于今年5月最新准兴建3层高住宅，设1层地下层，楼面面积约7.4万方呎。上述项目位于赤柱村道44号，地盘面积约8.2万方呎。据悉，项目预计兴建23伙豪宅单位，地下料作停车场之用。

汉口大厦准重建商住物业

另外，新世界或有关人士持有的尖沙咀汉口大厦，准重建为1幢楼高27层的商住物业，设1层地库，提供住宅及酒店房间。项目总楼面面积约13.88万方呎，其中约3.96万方呎为住宅部分，余下逾9.91万方呎为商业部分。

翻查资料，项目地盘面积约1.16万方呎，以地积比率约12倍发展。发展商于去年递交新发展方案，将写字楼楼面改为加入酒店元素，涉及99个酒店房间，住宅单位则提供约95伙。

此外，山顶金马伦山道12号获批建1座2层高，设1层地下层的住宅，楼面面积约7491方呎。据悉，该处原为一座名为Golden Peak的独立屋，面积约5966方呎，早于1945年落成。

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