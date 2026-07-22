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5月私宅落成量809伙 按月减少逾59%

楼市动向
更新时间：10:12 2026-07-22 HKT
发布时间：10:12 2026-07-22 HKT

屋宇署资料显示，5月私人住宅落成量录809伙，较4月2009伙，按月大减约59.7%，主要落成项目包括西沙SIERRA SEA 2A期，涉及727伙。市场人士预期，落成高峰期已过，政府积极推地可助中长期供应稳定。

占全年目标约25.8%

首5个月累计，私宅落成量只有4382伙，较去年同期7426伙，按年减少约41%，并且创自2019年后7年同期新低。若与差饷物业估价署预测今年全年落成量16975伙目标比较，占约25.8%。

5月542伙动工

动工量方面，5月全港共有6个私人住宅项目动工，合共涉及542伙，较4月的3伙大增，为近4个月最多；今年首五个月私宅动工量累计2323伙，较去年同期的3169伙，减少近27%，创16年同期新低。

美联分析师岑颂谦指出，全年落成量与预测目标差距逐渐收窄，但即使最终能达标，全年落成量仍按年减少约8%，反映落成高峰期已过，建议政府趁市况回暖积极推地，有助维持中长期供应稳定，助楼市健康发展。

值得留意，今年首5个月面积1722方呎或以上的E类大单位仅落成11伙，与差估署预测全年E类单位落成量126伙目标相比，只占约8.7%。岑颂谦认为，大单位供应偏少，而相关需求则相当强劲。在高净值人口持续流入、家族办公室落户等因素支持下，豪宅物业及大型单位需求可望维持活跃，将连续两年出现超额吸纳。

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