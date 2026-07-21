名媛碎尸案 ︳蔡天凤前家翁居屋银主盘315万沽 账赚近百万 代理︰物业非凶宅 仅低市价2%

轰动全港的蔡天凤碎尸案发生至今，涉案人士的背景及其名下资产去向依然备受全城高度关注。其中，牵涉入案的前家翁邝球，其名下持有的居屋屋苑尚文苑单位因断供而沦为银主盘，并推出市场拍卖。最新市场消息证实，该极高层一房单位在放盘约两个多月后，刚于日前成功觅得新买家接手，最终成交价为315万元。有区内地产代理接受访问时直言，虽然业主的背景相当瞩目，但物业本身并非凶宅，是次造价亦属正常市场定价。

尚文苑高层10室银主盘，实用面积291方呎，日前以居二价315万元沽出，仅较同类居二市价330万元，低出约5%，呎价约10,825元。

40楼极高层1房户 账面升值44%

根据市场消息指，该宗备受瞩目的成交单位为尚文苑高层10室，属于大厦的极高层单位。单位的实用面积为292平方呎，间隔为实用的一房设计，日前以居二价315万元沽出，仅较同类居二市价330万元，低出约5%，呎价约10,825元。按邝球于2020年7月的绿表买入价218万元计算，单位期内升值97万元或约44%。

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曾承造9成半按揭 未能偿还沦银主盘

据了解，银行于今年3月曾以320万元（未补地价）放售该单位，呎价高见10,997元，一度挑战该屋苑近三年的呎价新高，最终经议价后微减5万元至315万元沽出。若单纯以是次易手价作账面计算，物业在过去约六年间，账面升值约97万元，升幅高达约44.5%。然而，由于单位已沦为银主盘，相关得益将用于偿还债务。

资料显示，业主为蔡天凤的前家翁邝球，他于2020年7月动用绿表资格以218.24万元买入上述单位，并向汇丰银行承造9成半的按揭，借取207.38万元。在蔡天凤案发生后，邝球被揭持有何文田加多利山豪宅的同时，仍可以绿表购入居屋单位，引起社会广泛关注。

其后邝球未有还款，汇丰去年申请收回单位及要求申请归还欠款项及利息。根据去年2月的法庭文件，汇丰银行指邝球违反2020年7月签署的法定押记，未能偿还207.38万元的贷款，物业最终遭接管。

代理：极高层单位计 略低于市价1至2%

由于前业主邝球牵涉严重凶杀案，不少人关注这会否对单位的承接力造成负面打击。记者就这宗成交向区内熟悉行情的市场经纪查询，代理证实了相关消息，并透露该单位自今年3、4月份左右开始在市场上放盘，整个放盘期大约维持了两个多月。

代理笑言，虽然业主牵涉的事件十分疯狂，但市场对于单位最终成功售出并未感到太惊喜或意外，因为单位的放售并非不合理叫价，而是跟市价。

不过，代理补充该单位始终位处40楼，属于极高层，如果以这么高层的质素来衡量，目前的成交价可能比市价便宜了一至两个百分比。代理透露，尚文苑目前的二手市场放盘量尚算稳定，目前市场上大概8至10个放盘。

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