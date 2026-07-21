油麻地二线街舖668万易手 六年惨输近千万 「价钱平解决一切」

油麻地二线街道咸美顿街一个地舖易手，作价仅668万，原业主于2020年疫情期间豪爽入市，持货6年帐面惨输912万，物业跌幅约57%。有业内人士坦言该舖缺点多，「只有价钱平才可解决一切」。

油麻地咸美顿街14至20号（砵兰街86至88号）地下88号舖，以668万易手，建筑面积约400方呎，呎价1.67万，租客包满意，该厦楼龄63年，月租3.2万至2027年4月，新买家料回报5.7厘。原业主于2020年11月以1580万买入该舖，持货6年帐面亏损912万，跌幅57.7%。

近港铁站「但消费力好弱」

盛汇商舖基金创办人李根兴表示，该舖实用面积约320呎，门阔约13呎，深约25呎，按差估署平均商舖回报4厘计算，该舖月租约2.2万。他续说，该舖位面向砵兰街，接近咸美顿街，也接近碧街油麻地港铁站， 对面为公园仔，虽然接近港铁站，看似方便，可惜现实未如预期，该地段消费力好弱，人流品流亦比较复杂，旁边吉舖多，「当然，价钱平可以解决所有问题。」

李根兴表示，该舖位面虽然接近港铁站，看似方便，可惜现实未如预期，该地段消费力好弱，人流品流亦比较复杂。

旺角广东道舖620万售

同样600多万，放在旺角广东道「更加好用」，可买更大的舖位。旺角广东道1146至1152号兆丰大楼地下E号舖，建筑面积约750方呎，以620万易手，呎价8267元，租客宏记建筑材料，这幢楼龄约59年的老牌大厦，原业主早在2006年11月以670万购入上述舖位。岂料「长线持有」不一定包赚，持货整整20年，帐面竟要蚀50万，物业价值缩水约7.5%。若按差估署地产舖位约4厘的回报率推算，该舖现时月租约20667元。

「长线持有」不包赚

有业内人士指，以前只要楼市畅旺，装修工程多，建材店自然生意兴隆，但近年受网购冲击及港人北上消费等因素影响，产业链的互动效应大不如前。不过，业内人士亦补充，用620万就能买到旺角700多呎的地舖，价格确实相当贴地，此成交价十分真实反映现时市道的低迷状况。

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