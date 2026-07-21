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上环住宅地盘放售 长情业主持货半世纪

楼市动向
更新时间：11:40 2026-07-21 HKT
发布时间：11:40 2026-07-21 HKT

世邦魏理仕获遗产执行人委托，以私人协商形式代理出售上环楼梯台6至8号住宅地盘，物业由家族自1976年持有逾半世纪，意向价9600万，呎价重返十年前水平。

意向价9600万

该地盘坐落上环半山，为999年期地契与规划，地盘面积约2479方呎，规划为住宅（丙类），最高地积比可达5倍，可总楼面约12395方呎，以意向价计算，每呎楼面地价7745元，限高12层，适合打造中低密度豪宅。地盘距离坚道仅相隔一幢楼，直达楼梯街，数分钟即达中半山豪宅区。由于地盘已交吉，可即时动工，买家购入后可即时入则及兴建，大大幅缩短发展周期，迅速释放价值。

世邦魏理仕香港资本市场部副董事黄鸿洸表示，该物业毗邻均为单一业权物业，长远具并购扩大地盘潜力。物业位处中西区名校网，涵盖多间传统名校与国际学校，日后重建住宅，对家庭买家极具吸引力。

 

 

 

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